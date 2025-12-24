שיא של התעלות שטרם נראה כמותו, נחתמו השבוע ימי החנוכה בחצר הקודש זוועהיל בביתר עילית, בעת עריכת השולחן הטהור של האדמו"ר לרגל "זאת חנוכה", טיש שנמשך שש שעות רצופות של דבקות ושמחה, והותיר את קהל החסידים בתחושת "מעין עולם הבא" שתלווה אותם זמן רב.

הטיש החל בשעות אחה"צ המאוחרות, ובמשך שעות ארוכות עודד האדמו"ר את הלבבות בניגוני כיסופים עתיקים ובניגוני שמחה שסחפו את הקהל לריקודים סוערים על הפרנצ'עס.

הזמן כאילו עמד מלכת, כאשר שעה רדפה שעה, וההתלהבות בהיכל רק הלכה וגברה. האדמו"ר נשא דברות קודש על כוחו של היום האחרון של חנוכה, המסוגל לפעול ישועות מעל דרך הטבע.

רגעי השיא של המעמד נרשמו כאשר האדמו"ר ערך את מעמד שריפת הפתילות והשמנים שנותרו מהדלקות ימי החג.

כאמור, לאחר שש שעות של דבקות יצאו החסידים מהיכל הטישים כשהם טעונים בכוחות רוחניים.