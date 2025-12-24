כיכר השבת
להבות של קודש

"זקני זוועהיל לא זוכרים כזו התעלות": האדמו"ר ערך טיש במשך שש שעות רצופות

רגעי קודש נעלים היה מנת חלקם של חסידי זוועהיל, עת ערך האדמו"ר ביום זאת חנוכה טיש במשך שש שעות רצופות של התעלות דקדושה מתוך ניגוני דבקות ושמחה • ברגעי השיא שרף האדמו"ר את שיירי הפתילות והשמנים לעיני החסידים • "מעין עולם הבא" (חסידים)

זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)

שיא של התעלות שטרם נראה כמותו, נחתמו השבוע ימי החנוכה בחצר הקודש זוועהיל בביתר עילית, בעת עריכת השולחן הטהור של האדמו"ר לרגל "זאת חנוכה", טיש שנמשך שש שעות רצופות של דבקות ושמחה, והותיר את קהל החסידים בתחושת "מעין עולם הבא" שתלווה אותם זמן רב.

הטיש החל בשעות אחה"צ המאוחרות, ובמשך שעות ארוכות עודד האדמו"ר את הלבבות בניגוני כיסופים עתיקים ובניגוני שמחה שסחפו את הקהל לריקודים סוערים על הפרנצ'עס.

הזמן כאילו עמד מלכת, כאשר שעה רדפה שעה, וההתלהבות בהיכל רק הלכה וגברה. האדמו"ר נשא דברות קודש על כוחו של היום האחרון של חנוכה, המסוגל לפעול ישועות מעל דרך הטבע.

רגעי השיא של המעמד נרשמו כאשר האדמו"ר ערך את מעמד שריפת הפתילות והשמנים שנותרו מהדלקות ימי החג.

כאמור, לאחר שש שעות של דבקות יצאו החסידים מהיכל הטישים כשהם טעונים בכוחות רוחניים.

האדמו"ר מזוועהיל בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר מזוועהיל בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר מזוועהיל בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר מזוועהיל בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר מזוועהיל בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שימי פ.)
האדמו"ר מזוועהיל בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)
זאת חנוכה בחצה"ק זוויעהיל (צילום: שימי פ.)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר