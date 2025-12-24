שמחה גדולה נרשמו בליל זאת חנוכה, בחצר הקודש לעלוב ירושלים, במהלך השולחן הטהור שערך האדמו"ר מלעלוב ירושלים, נשא דברים נרגשים והזכיר את מסורת הקודש בשם הרה"ק רבי ירחמיאל משה מקוז'ניץ זצ"ל, שהיה אומר כי בשעה ששורפים את פתילות החנוכה - "שישרפו כל הצרות של כלל ישראל". האדמו"ר עורר את הקהל לבקש ולהתפלל שכל המניעות והעיכובים ייעלמו באש המצווה.

דקות ספורות לאחר מכן, בעוד הפתילות בוערות והקהל שרוי בדבקות, התחוללה הפתעה: הודעה רשמית הגיעה מאגף הרישוי בעיריית ירושלים, לפיה בדקות אלו ממש נחתם היתר הבנייה הסופי והרשמי למרכז החסידות בירושלים, זאת לאחר עיכוב ממושך ומתיש של מספר חודשים.

האדמו"ר, שקיבל את הבשורה, הורה להגה"ח רבי פנחס בידרמן, ממשפיעי החסידות, לעמוד ולהודיע לציבור על הישועה הגלויה. עם הישמע הבשורה, פרצו החסידים בשירה אדירה של "בורא עולם בקניין, השלם זה הבניין", כשמעגלי הריקודים נמשכים זמן רב בהתרגשות עילאית.

החסידים שיצאו מהטיש ציינו בתחושת רוממות כי ראו בחוש כיצד דיבורי הקודש של האדמו"ר על שריפת הצרות התממשו בו ברגע. "זה היה מופת גלוי של זאת חנוכה", סיפר אחד החסידים, "הפתילות נשרפו, והעיכובים נשרפו יחד איתם. עכשיו אפשר להתחיל לבנות את בית ה' בשעה טובה ומוצלחת".