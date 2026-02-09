מסיבה שאינה ברורה, בחר עיתון ה-BBC לתייג את ביקורו של הנשיא הרצוג באוסטרליה כ"שנוי במחלוקת", ברקע טענות כי האחרון "הסית לרצח עם".

העיתון הבריטי שידוע בקו השנוי במחלוקת ביחס לישראל, אמר כי מנהיגים יהודים טענו שהרצוג אינו מתקבל בברכה באוסטרליה, למרות הרצח האנטישמי הגדול בתולדות המדינה, בו נטבחו 15 יהודים בגלל היותם יהודים.

את ביקורו של נשיא המדינה היהודית במקום הטבח ההיסטורי, בחר ה-BBC לתייג כבר בכותרת כ"שנוי במחלוקת".

אילו כל ביקור מדיני בעולם היה מדויק ככזה בעקבות הפגנות התנגדות, אזי לא נשאר היה בעולם ביקור שאינו "שנוי במחלוקת".

בכתבה צוינה אמירתה של שרה שוורץ, מנכ"לית JCA - ארגון יהודי אנטי-ציוני, שאמרה כי "הזמנת ראש מדינה זר המעורב ברצח עם מתמשך כנציג הקהילה היהודית היא פוגענית מאוד ומסכנת את השילוב המסוכן והאנטישמי בין הזהות היהודית לבין פעולותיה של מדינת ישראל".

לדבריה, "זה לא הופך את היהודים לבטוחים יותר. זה עושה את ההפך." במקביל, כ-600 יהודים (...) אוסטרלים חתמו על מכתב שהרצוג אינו רצוי במדינה ואינו מדבר בשמם.

בכתבת ה-BBC צוין כי ועדה של האו"ם קבעה כי הרצוג "הסית לרצח עם" כאשר האשים את ה"עם הפלסטיני כולו" בטבח השבעה באוקטובר, וחתם על פגז שיועד לחיסול מחבלים בעזה.

מנגד הובאו בכתבה גם דבריהם של מנהיגי קבוצות יהודים שבירכו על הביקור.

המועצה היהודית של אוסטרליה (Jewish Council of Australia) היא ארגון "הסברה" אנטי-ישראלי שהוקם בתחילת שנת 2024 על ידי קבוצה של משפטנים, אקדמאים ופעילים, ובהם שרה שוורץ ומקס קייזר.

הארגון נוסד כמשקל נגד לגופים המייצגים את "הממסד היהודי" הוותיק במדינה שתומך בישראל, מתוך מטרה להשמיע קול יהודי המנותק מהזרם המרכזי.

מבחינה אידיאולוגית, הארגון מזוהה עם השמאל הפרוגרסיבי והאנטי-ציוני. עמדותיו המרכזיות דוגלות בהפרדה מוחלטת בין הזהות היהודית לבין התנועה הציונית, תוך הבעת התנגדות חריפה למדיניותה של מדינת ישראל ותמיכה ב"מאבק הפלסטיני".

במסגרת פעילותו, הארגון משתף פעולה עם קבוצות המזוהות עם הנרטיב הפלסטיני, כמו רשת ההסברה הפלסטינית של אוסטרליה (APAN). בפעילותו הציבורית הוא מתמקד במתן לגיטימציה לביקורת על ישראל מתוך הקהילה היהודית ובקריאה לשינוי המדיניות האוסטרלית כלפי ה"סכסוך" במזרח התיכון.

ההפגנות באוסטרליה

הפגנות המוניות פרצו היום ברחבי אוסטרליה עם נחיתתו של נשיא המדינה יצחק הרצוג לביקור רשמי ביבשת.

בסידני ובמלבורן התעמתו מאות מפגינים עם כוחות משטרה גדולים, שכללו יחידות פרשים ומסוקים. בסידני לבדה נפרסו כ-3,000 שוטרים לאחר שהרשויות הכריזו על הביקור כ"אירוע מרכזי", הגדרה המאפשרת למשטרה להשתמש בסמכויות חיפוש ועיכוב נרחבות.

במהלך המחאה בסידני, השתמשה המשטרה בגז פלפל כדי להדוף קבוצות מפגינים שניסו לצעוד לעבר בניין הפרלמנט של ניו סאות' ויילס, בניגוד להנחיות המשטרה.

את המחאה הובילו ארגונים פרו-פלסטיניים בשיתוף "המועצה היהודית של אוסטרליה" (JCA), ארגון יהודי-אנטי-ציוני שפרסם מכתב פתוח עליו חתומים כמה מאות אקדמאים ואנשי קהילה יהודים בדרישה לבטל את אשרת הכניסה של הנשיא. הקהילה היהודית באוסטרליה מונה כ-120,000 בני אדם.

המפגינים, ביניהם חברי פרלמנט מהשמאל האוסטרלי, האשימו את הרצוג באחריות למות אזרחים ברצועת עזה ודרשו את מעצרו. הסנאטורית מהרין פארוקי מתחה ביקורת חריפה על הממשלה המקומית וכינתה את הביקור "סיור נרמול".

הביקור נערך בהזמנת ראש הממשלה אנתוני אלבניזי, במטרה להביע סולידריות עם הקהילה היהודית לאחר פיגוע הירי הקטלני שהתרחש בדצמבר האחרון בחוף בונדי, בו נרצחו 15 בני יהודים בגלל היותם יהודים.

המשטרה הודיעה כי תמשיך לשמור על כוננות גבוהה לאורך כל ארבעת ימי הביקור, במיוחד לקראת הגעתו המתוכננת של הנשיא לקנברה ולמלבורן.