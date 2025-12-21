'קול סיני' לחנוכה זאת חנוכה: האם מותר לעשות 'סגולה' בשמן שנשאר מנרות חנוכה? • צפו מאי חנוכה: מידי יום מתארח הרב יעקב סיני באולפן 'כיכר השבת', ומגיש את פינת ההלכה, עם הדרכות מעשיות לחג החנוכה • שמן שנשאר בבקבוק או בכוסיות: האם מותר להשתמש בו? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)

