כיכר השבת
הרבי הופיע בבגדי לבן

לראשונה - בגלל העומס: מעמד זאת חנוכה בזוטשקא הועתק להיכל החדש • צפו 

בשיאו של ימי האורה, התכנסו המוני חסידים ואוהדים למעמד "זאת חנוכה" הנשגב בצל האדמו"ר מזוטשקא • בשל הדוחק הרב בימי החנוכה, הועתק המעמד להיכל התפילה החדש והרחב • האדמו"ר הופיע כשהוא לבוש ב"קאפטן" לבן כביום הכיפורים • תיעוד נרגש (חסידים)

זאת חנוכה בחצה"ק זוטשקה (צילום: שוקי לרר)

בליל "זאת חנוכה", היום החותם והקדוש של ימי האורה, נרשמה תכונה רבתי בהיכל הקודש של חסידות זוטשקא, כאשר המונים נהרו לחזות בעבודת הקודש של הדלקת הנרות אצל האדמו"ר.

במהלך ימי החנוכה שררה צפיפות בלתי נתפסת ב"היכל הטישים". קהל ההמונים שצבא על הפתחים כדי לזכות ולהתחמם מאורו של האדמו"ר, הביא את גבאי החצר להחלטה נחוצה, על מנת לאפשר לכלל הבאים להסתופף בצל הקודש הועתק מעמד ההדלקה אל היכל התפילה החדש והמרווח.

ההיכל החדש התמלא עד אפס מקום בעת מעמד ההדלקה, וגם על הפארנצ'עס עמדו צפופים החסידים.

בעת המעמד הלך האדמו"ר כמנהג אבותיו הקדושים, לבוש בבעקיטשע לבן, בגד השמור לימים הנוראים של חודש תשרי.

זאת חנוכה בחצה"ק זוטשקה (צילום: שוקי לרר)
כיכר השבת
