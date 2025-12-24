בליל "זאת חנוכה", היום החותם והקדוש של ימי האורה, נרשמה תכונה רבתי בהיכל הקודש של חסידות זוטשקא, כאשר המונים נהרו לחזות בעבודת הקודש של הדלקת הנרות אצל האדמו"ר.

במהלך ימי החנוכה שררה צפיפות בלתי נתפסת ב"היכל הטישים". קהל ההמונים שצבא על הפתחים כדי לזכות ולהתחמם מאורו של האדמו"ר, הביא את גבאי החצר להחלטה נחוצה, על מנת לאפשר לכלל הבאים להסתופף בצל הקודש הועתק מעמד ההדלקה אל היכל התפילה החדש והמרווח. ההיכל החדש התמלא עד אפס מקום בעת מעמד ההדלקה, וגם על הפארנצ'עס עמדו צפופים החסידים. בעת המעמד הלך האדמו"ר כמנהג אבותיו הקדושים, לבוש בבעקיטשע לבן, בגד השמור לימים הנוראים של חודש תשרי.