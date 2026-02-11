היועצת המשפטית לוועדת חוץ וביטחון, מירי פרנקל שור, דורשת להכניס סנקציות חדשות ומשמעותיות לנוסח חוק הגיוס, כך נודע ל'כיכר השבת'.

לדברי בכירים ב'דגל התורה', לאחר שהסיעות החרדיות העלו את האפשרות לקבל את כל דרישות הייעוץ המשפטי של הכנסת - דרישות הכוללות העלאת יעדי הגיוס והסכמה שהסנקציות יהיו מיידיות ויוסרו רק לאחר שנה במידה ותהיה עמידה ביעדים - הם הופתעו לגלות כי היועצת המשפטית דורשת סנקציות נוספות.

"היא ביקשה להוסיף סל סנקציות נוסף, כאלו שיחולו על לומדי התורה גם במצב בו עומדים ביעדי הגיוס, החזירה אותנו למסמך אדלשטיין, אנחנו בבעיה", הודה בכיר ב'דגל' העוסק בחקיקת הגיוס.

הבכיר הוסיף: "יש עוד סוגיות במחלוקת, גם סביב תלמידי הישיבות שהוגדרו כעריקים. בסוף מי שיכריעו אלו גדולי ישראל".

כזכור, כפי שפורסם אמש ב'כיכר השבת', בש"ס וב'דגל התורה' הודו כי המגעים הגיעו למבוי סתום ואין דרך לגשר על הפערים בין הדרישות של הייעוץ המשפטי להסכמות של הסיעות החרדיות.

בכירים חרדים אמרו ל'כיכר השבת' כי לא יהיה ניתן להגיע להסכמות עם הייעוץ המשפטי וכי בטווח הזמן המיידי גדולי ישראל ייצטרכו לקבל החלטה על המשך ההתנהלות של הסיעות החרדיות בכל הנוגע לחוק הגיוס ולתקציב המדינה.

"אנחנו במצב הגרוע שהיה עד כה", התבטא בכיר חרדי העוסק בסוגיית חוק הגיוס בשיחה עם 'כיכר השבת': "נצטרך לקבל החלטות. בטווח הזמן המיידי נעלה לגדולי ישראל כדי לקבל את הכרעתם באשר להמשך החקיקה".

לדברי הבכירים, ב'דגל התורה' דנים במספר אופציות כאשר הדיונים עוסקים כעת באפשרות של הסכמה לדרישות המרכזיות של הייעוץ המשפטי לכנסת. בין היתר שהסנקציות ייכנסו לתוקף באופן מיידי, כך גם יעדי הגיוס יהיו גבוהים יותר כפי דרישת היועצת המשפטית לוועדה, עו"ד מירי פרנקל שור.

אופציה נוספת שעלתה היא חקיקת חוק הגיוס, חוק ביסמוט, גם ללא תמיכת הייעוץ המשפטי כאשר הצדדים יודעים כי בג"צ צפוי להוציא 'צו ביניים' נגד החוק ובהמשך אף לפסול אותו.

האופציה השלישית, שלדברי הבכירים היא פחות ריאלית, מדברת על פיזור הכנסת והליכה לבחירות באופן מיידי: "זו האפשרות הפחות ריאלית שכן לא מפרקים ממשלה בשנת בחירות ויורים לעצמנו ברגל השניה, נהיה הראשונים להינזק אם לא יהיה תקציב".

לדברי הבכירים: "אין הרבה זמן, נצטרך לקבל החלטות כנראה כבר לפני סוף השבוע, גדולי ישראל יקבלו את ההחלטה, לא אנחנו".