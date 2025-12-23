כיכר השבת
דבקות ברבותיו

התרגשות במאה שערים: הרבי מתולדות אברהם יצחק הופיע עם ה'קאלפיק'

היסטוריה ורוממות רוח בחצר הקודש תולדות אברהם יצחק: מאות חסידים שהשתתפו אמש בטיש 'זאת חנוכה', הופתעו לראות את האדמו"ר כשהוא "חבוש פאר" במלבוש הקאלפיק המסורתי • לראשונה הופיע הרבי במלבוש זה בטיש פומבי, כביטוי לדבקותו המוחלטת בדרכי רבותיו הקדושים לבית ויז'ניץ זי"ע | צפו בתיעוד (חסידים)

זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)

מעמד מרגש ויוצא דופן נרשם אמש במהלך עריכת השולחן הטהור לרגל 'זאת חנוכה' במרכז חסידות תולדות אברהם יצחק בשכונת מאה שערים בירושלים. חסידים ואנשי מעשה שהגיעו להסתופף בצלו של האדמו"ר, הופתעו לראות את הרבי מופיע כשהוא חבוש במלבוש ה'קאלפיק' המפואר על ראשו.

ידוע לכל כי האדמו"ר הינו תלמיד מובהק ומקושר בלב ונפש לאדמו"רי בית ויז'ניץ, הרה"ק בעל ה'אמרי חיים' והרה"ק בעל ה'ישועות משה' זי"ע. האדמו"ר, שינק ממעיינם הטהור לאורך שנות בחרותו, מחדיר בתלמידיו ובחסידיו את המשנה וההנהגה הויז'ניצאית, ונוהג בכל הליכותיו על פי דרכם בקודש.

מלבוש ה'קאלפיק' מזוהה לאורך הדורות ככובע היחודי לאדמו"רי שושלת ויז'ניץ. למרות שהרבי השתמש במלבוש זה לעיתים רחוקות ובצנעה – כגון בעת מעמד 'בדיקת חמץ' – הרי שזו הפעם הראשונה בה הופיע האדמו"ר עם הקאלפיק לכל אורך הטיש לעיני מאות חסידיו. המעמד סימל עבור החסידים את הקשר הבל ינתק בין חצר תולדות אברהם יצחק למסורת בית ויז'ניץ, והותיר רושם עז של קדושה והוד קדומים.

זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (42%)

לא (58%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

הושיעה את עמך

||
1

בפתח ה'דאווין צימר'

||
1

נדיבות של צדיק

|

מצפת ועד אשדוד

|

"שריפת פתילות בוטיק"

||
1

רבבות בלב אחד

||
1

קרב בלימה על הבגדים המשונים

||
8

בחנוכיית האבות

||
4

הנהגה חדשה, מסורת עתיקה

||
8

לשנה הבאה בירושלים

||
1

וְיִהְיוּ זַרְעִי וְזֶרַע זַרְעִי 

|

שירי רגש כהכנה למצווה

|

הוד ומלכות

||
3
ש

פרסומי ניסא

כתבה מקודמת|מקודם

מראה שובה לב

||
5

ירושת אבות

||
1

החל מהערב | מיוחד

||
1

בחנוכיית אבותיו

|

שִׁיר הַמַּעֲלוֹת

|
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר