מעמד מרגש ויוצא דופן נרשם אמש במהלך עריכת השולחן הטהור לרגל 'זאת חנוכה' במרכז חסידות תולדות אברהם יצחק בשכונת מאה שערים בירושלים. חסידים ואנשי מעשה שהגיעו להסתופף בצלו של האדמו"ר, הופתעו לראות את הרבי מופיע כשהוא חבוש במלבוש ה'קאלפיק' המפואר על ראשו.

ידוע לכל כי האדמו"ר הינו תלמיד מובהק ומקושר בלב ונפש לאדמו"רי בית ויז'ניץ, הרה"ק בעל ה'אמרי חיים' והרה"ק בעל ה'ישועות משה' זי"ע. האדמו"ר, שינק ממעיינם הטהור לאורך שנות בחרותו, מחדיר בתלמידיו ובחסידיו את המשנה וההנהגה הויז'ניצאית, ונוהג בכל הליכותיו על פי דרכם בקודש.

מלבוש ה'קאלפיק' מזוהה לאורך הדורות ככובע היחודי לאדמו"רי שושלת ויז'ניץ. למרות שהרבי השתמש במלבוש זה לעיתים רחוקות ובצנעה – כגון בעת מעמד 'בדיקת חמץ' – הרי שזו הפעם הראשונה בה הופיע האדמו"ר עם הקאלפיק לכל אורך הטיש לעיני מאות חסידיו. המעמד סימל עבור החסידים את הקשר הבל ינתק בין חצר תולדות אברהם יצחק למסורת בית ויז'ניץ, והותיר רושם עז של קדושה והוד קדומים.