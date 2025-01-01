היסטוריה ורוממות רוח בחצר הקודש תולדות אברהם יצחק: מאות חסידים שהשתתפו אמש בטיש 'זאת חנוכה', הופתעו לראות את האדמו"ר כשהוא "חבוש פאר" במלבוש הקאלפיק המסורתי • לראשונה הופיע הרבי במלבוש זה בטיש פומבי, כביטוי לדבקותו המוחלטת בדרכי רבותיו הקדושים לבית ויז'ניץ זי"ע | צפו בתיעוד (חסידים)
רבה של מגדל העמק הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן במעמד הדלקת נרות חנוכה בעיר מגוריו ב'מגדל העמק', שם חבש הרב מלבוש 'קלאפיק' ובגד מיוחד לחנוכה לקראת מעמד ההדלקה ברוב רגש והתעלות | כן הגיע הרב באחד הימים למעמד 'הדלקת נרות חנוכה' ע"י שריד בית מקדשנו ה'כותל המערבי', שם נשא תפילה לשלום החטופים והחיילים, ונשא דברי חיזוק במקום | צפו בתיעוד (חרדים)