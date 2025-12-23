לאחר שהצליח לראשונה לערוך מעמד הדלקה רבתי ביום ל"ג בעומר האחרון בלונדון, מעמד שבו כבש את לבבות האלפים, שב המשפיע החסידי הרה"צ רבי שמואל שמעלקא בידרמן להלהיב את יהדות לונדון. בליל 'זאת חנוכה', ערך המשפיע 'אסיפת מרעים' וטיש רבתי באולמי 'פרדס' שבתלמוד תורה ויז'ניץ בעיר, אליו נהרו המונים מכל קצווי העיר.
המשפיע, הצעיר מבין שבט האחים המשפיעים הנודעים והמפורסמים לבית בידרמן, הצליח לסחוף ולהקפיץ את הקהל בשירי התעוררות ושמחה לאורך שעות ארוכות. במהלך הערב נשא המשפיע דברי חיזוק חוצבי להבות כדרכו בקודש, כשהוא מחדיר בלב שומעיו את קדושת ימי החנוכה.
במעמד הדלקת הנרות כובד הרה"ג רבי מנחם מנדל טאגער, רב בית המדרש לעלוב בלונדון. השמחה וההתעלות הגיעו לשיאן בריקודים נלהבים שסחפו את הקהל עד לשעות המאוחרות של הלילה.
0 תגובות