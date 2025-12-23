כיכר השבת
האורות של לונדון

בבירה הבריטית | האח הצעיר משבט האחים לבית בידרמן הצליח שוב לרתק אלפים

אחרי ההצלחה הכבירה בל"ג בעומר, כבש המשפיע הצעיר לבית בידרמן את הבירה הבריטית פעם נוספת | אלפים נהרו לאולמי 'פרדס' למעמד 'זאת חנוכה' מרומם, שערך הרה"צ רבי שמואל שמעלקא בידרמן, מעמד בו שילב דברי התעוררות וריקודים נלהבים • צפו בתיעוד המסכם של הצלם דודי בראון (חסידים)

הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן בזאת חנוכה (צילום: רוני רוזנברג)

לאחר שהצליח לראשונה לערוך מעמד הדלקה רבתי ביום ל"ג בעומר האחרון בלונדון, מעמד שבו כבש את לבבות האלפים, שב המשפיע החסידי הרה"צ רבי שמואל שמעלקא בידרמן להלהיב את יהדות לונדון. בליל 'זאת חנוכה', ערך המשפיע 'אסיפת מרעים' וטיש רבתי באולמי 'פרדס' שבתלמוד תורה ויז'ניץ בעיר, אליו נהרו המונים מכל קצווי העיר.

המשפיע, הצעיר מבין שבט האחים המשפיעים הנודעים והמפורסמים לבית בידרמן, הצליח לסחוף ולהקפיץ את הקהל בשירי התעוררות ושמחה לאורך שעות ארוכות. במהלך הערב נשא המשפיע דברי חיזוק חוצבי להבות כדרכו בקודש, כשהוא מחדיר בלב שומעיו את קדושת ימי החנוכה.

במעמד הדלקת הנרות כובד הרה"ג רבי מנחם מנדל טאגער, רב בית המדרש לעלוב בלונדון. השמחה וההתעלות הגיעו לשיאן בריקודים נלהבים שסחפו את הקהל עד לשעות המאוחרות של הלילה.

זאת חנוכה אצל הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן בלונדון (צילום: דודי בראון - לונדון)
זאת חנוכה אצל הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן בלונדון (צילום: דודי בראון - לונדון)
זאת חנוכה אצל הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן בלונדון (צילום: דודי בראון - לונדון)
זאת חנוכה אצל הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן בלונדון (צילום: דודי בראון - לונדון)
זאת חנוכה אצל הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן בלונדון (צילום: דודי בראון - לונדון)
זאת חנוכה אצל הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן בלונדון (צילום: דודי בראון - לונדון)
זאת חנוכה אצל הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן בלונדון (צילום: דודי בראון - לונדון)
זאת חנוכה אצל הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן בלונדון (צילום: דודי בראון - לונדון)
זאת חנוכה אצל הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן בלונדון (צילום: דודי בראון - לונדון)
זאת חנוכה אצל הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן בלונדון (צילום: דודי בראון - לונדון)
זאת חנוכה אצל הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן בלונדון (צילום: דודי בראון - לונדון)
זאת חנוכה אצל הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן בלונדון (צילום: דודי בראון - לונדון)
זאת חנוכה אצל הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן בלונדון (צילום: דודי בראון - לונדון)
זאת חנוכה אצל הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן בלונדון (צילום: דודי בראון - לונדון)
זאת חנוכה אצל הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן בלונדון (צילום: דודי בראון - לונדון)
זאת חנוכה אצל הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן בלונדון (צילום: דודי בראון - לונדון)
זאת חנוכה אצל הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן בלונדון (צילום: דודי בראון - לונדון)
זאת חנוכה אצל הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן בלונדון (צילום: דודי בראון - לונדון)
זאת חנוכה אצל הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן בלונדון (צילום: דודי בראון - לונדון)
זאת חנוכה אצל הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן בלונדון (צילום: דודי בראון - לונדון)
זאת חנוכה אצל הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן בלונדון (צילום: דודי בראון - לונדון)
זאת חנוכה אצל הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן בלונדון (צילום: דודי בראון - לונדון)
זאת חנוכה אצל הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן בלונדון (צילום: דודי בראון - לונדון)
זאת חנוכה אצל הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן בלונדון (צילום: דודי בראון - לונדון)
זאת חנוכה אצל הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן בלונדון (צילום: דודי בראון - לונדון)
זאת חנוכה אצל הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן בלונדון (צילום: דודי בראון - לונדון)
זאת חנוכה אצל הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן בלונדון (צילום: דודי בראון - לונדון)
זאת חנוכה אצל הרה"צ רבי שמעלקא בידרמן בלונדון (צילום: דודי בראון - לונדון)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

נֵר לְרַגְלִי תּוֹרָתֶךָ

|

האורות של לונדון

|

וּמִנּוֹתַר קַנְקַנִּים נַעֲשָׂה נֵס לַשּׁוֹשַׁנִּים

|

היכל בית המדרש רעד

||
1

דבקות ברבותיו

||
3

הושיעה את עמך

||
2

בפתח ה'דאווין צימר'

||
2

נדיבות של צדיק

|

מצפת ועד אשדוד

|

"שריפת פתילות בוטיק"

||
1

רבבות בלב אחד

||
1

קרב בלימה על הבגדים המשונים

||
8

בחנוכיית האבות

||
4

הנהגה חדשה, מסורת עתיקה

||
8

לשנה הבאה בירושלים

||
1

וְיִהְיוּ זַרְעִי וְזֶרַע זַרְעִי 

|

שירי רגש כהכנה למצווה

|

הוד ומלכות

||
3
ש

פרסומי ניסא

כתבה מקודמת|מקודם

מראה שובה לב

||
5

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר