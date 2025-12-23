האורות של לונדון בבירה הבריטית | האח הצעיר משבט האחים לבית בידרמן הצליח שוב לרתק אלפים אחרי ההצלחה הכבירה בל"ג בעומר, כבש המשפיע הצעיר לבית בידרמן את הבירה הבריטית פעם נוספת | אלפים נהרו לאולמי 'פרדס' למעמד 'זאת חנוכה' מרומם, שערך הרה"צ רבי שמואל שמעלקא בידרמן, מעמד בו שילב דברי התעוררות וריקודים נלהבים • צפו בתיעוד המסכם של הצלם דודי בראון (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:10