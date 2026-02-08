כיכר השבת
התחזית: חם מהרגיל לעונה | הגשם יחזור רק לקראת סוף השבוע

לפי תחזית מזג האוויר, תחול עלייה בטמפרטורות, וייעשה חם מהרגיל לעונה במרבית האזורים | ינשבו רוחות ערות בהרים ובדרום (מזג האוויר)

סמוך לגבול עזה (צילום: צפריר אבייב/Flash90)

היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול עלייה בטמפרטורות, וייעשה חם מהרגיל לעונה במרבית האזורים. ינשבו רוחות ערות בהרים ובדרום. ייתכן אובך.

הלילה: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. בדרום יוסיפו לנשב רוחות ערות, ועדיין ייתכן שם אובך.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה במרבית האזורים. עדיין ייתכן אובך.

ביום שלישי, מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה במרבית האזורים. בדרום הארץ ינשבו רוחות ערות, ועדיין ייתכן שם אובך.

ביום רביעי, מעונן חלקית. צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. תחול ירידה בטמפרטורות ברוב אזורי הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 11-20

תל אביב: 14-23

באר שבע: 10-25

חיפה: 15-22

טבריה: 14-24

צפת: 12-17

אילת: 21-26

