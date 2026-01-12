כיכר השבת
"כל האוכל דג ניצול מד"ג"

שחיטת הדגים הקדושים: הראשון לציון שולל את ייחוס האמרה המפורסמת - לחז"ל

בשיעורו חשף הראשון לציון הגר"ד יוסף כי הפתגם המפורסם "כל האוכל דג ביום ד"ג ניצל מד"ג" אינו מחז"ל אלא המצאת דייגים למטרות מסחר • הגר"י משאש: "החרוז הולידו הפתיים ושפך עלינו בוז וקלון" • הגר"ח קנייבסקי: "לא שמעתי" • האם כתבה זאת תשפיע על מכירות הדגים בריכוזים החרדיים? (חרדים)

12תגובות
מנת דגים (צילום: שאטרסטוק)

בעלון 'יחווה דעת' (גליון 332, פרשת שמות תשפ"ה) דן הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף בפתגם הידוע והמפורסם "כל האוכל דג ביום ד"ג ניצל מד"ג".

הגר"ד יוסף הביא את דברי בעל שו"ת מים חיים, הגאון רבי יוסף משאש זצ"ל, שכתב בלשון חריפה שהחרוז הזה הוא המצאה של הפתיים, ושהדייגים המציאו אותו כדי למכור יותר דגים.

דעה זו של הרב משאש אינה ידועה לרבים, ורבים סבורים שאמרה זו מחז"ל, ואין ספק שפרסום דעה זו היא בגדר "שחיטת פרות קדושות" (במקרה זה "שחיטת דגים קדושים"...).

בשו"ת חלק א' סימן קי-קיא כתב הרב משאש: "ורוב ההמון נתעו בשוא, והוליכם שולל החרוז שהולידו הפתיים, כל האוכל דג ביום ד"ג ניצול מד"ג וכו', והחרוז הזה נוסף גם הוא על שונאינו לשפוך עלינו בוז וקלון מפי בני הדור החדש, אשר אמונתם עומדת על בסיס רעוע, ולכן כל מי שיש בידו יכולת לעקור מנהג זה שלא יזכר עוד, עליו תבוא ברכת טוב מפי רז"ל הפשטנים והמקובלים זיע"א...".

"לא שמעתי" - שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצ"ל

בספר אש התורה (הרב ליפשיץ) ובשו"ת תורת חיים מובא ששאלו את מרן הגר"ח קנייבסקי זצ"ל אם יש מקור למאמר הזה, והשיב: "לא שמעתי".

המקור המוקדם ביותר הוא אצל רבי יעקב רקח בספרו שלחן לחם הפנים (תק"ס-תרנ"א). לפני כן אין שום אזכור בגמרא, במדרש או בראשונים.

צריך לציין שלא כולם מסכימים עם דעת בעל מים חיים (אותו ציטט הראשון לציון הגר"ד יוסף). הרבה פוסקים הזכירו את הפתגם בספריהם בשם חז"ל וביניהם הרב מרדכי סגרון (דברי מרדכי), הרב דוד חנניה פינטו (פחד דוד), הרב יעקב נחמני (מעט דבש) והרב ניסים דיין (פירות ביכורים).

למעשה - יש עניין לאכול דגים בשבת?

הראשון לציון הגר"ד יוסף כותב: "בוודאי עפ"י הקבלה יש עניין לאכול דגים". הוא מעיד על אביו מרן פה"ד זצ"ל שאכל דגים בליל שבת ובסעודה שלישית, ומסיים שמי שאוכל דגים בשלוש סעודות - תבוא עליו הברכה.

מעניין האם דברים אלו מאת הראשון לציון הגר"ד יוסף ישפיעו על אחוזי מכירת הדגים בריכוזים החרדים בסופי שבוע.

  • ישראל שפירא - היסטוריון ומרצה בכיר, חוקר ארץ ישראל ומדריך טיולים | מחבר הספרים 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים', 'עזה מאז ולתמיד', 'המקומות הקדושים בלבנון', ו'סודות המכבים' | לתגובות, הערות, לשליחת חומרים ורעיונות ולהזמנת הרצאות, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (53%)

לא (47%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

8
מרן אכל דגים על פי הקבלה והרב דוד טוען שאין מקור לפתגם. מה משנה אם יש מקור, העיקר שעל פי הקבלה כן רצוי לאכול דגים. משהו משובש בכתבה!
חיים אליעזר
תלוי בסכום שבקבלה. אם הסכום בקבלה של מרן עבור קנית הדג גדולה מהסכום המותר ביבוא ללא מע"מ אז אפשר לאכול (אבל עדיף סטייק ולא דג). אם לא, יש לאכול את הקבלה ולהשאיר את הדג. ובודאי שה"ה אם קנה הדג ללא קבלה, בשחור. ובלצ"ג.
יועץ מס
בדיחה לא במקום! מתפלא איך ניתן לעשות צחוק מזה.
חיים אליעזר
אתה לא ניצול מד"ג
נונו
לא משובש..יש עניין לפי הפשט של עונג שבת וכן לפי הקבלה...לא קשור בכלל שניצול מדינה של גהנום ( כמו המדקדק באותיות ק"ש שמצננים לו גהנום)
נונו
7
יש מקור בפלא יועץ אבל האמת אינה המטרה פה אלא ההיסטוריה הקדושה
פלא יועץ
6
רבינו שמשון מאור התורה שואל: האם יש לאכול את הדג "ראשו על כרעיו ועל קרבו" או שמספיקה אכילה כזית כדי להנצל מ"ד"ג". ועל זה עונה הבגד"ז זצוקלל"ה בספרו הקדוש "דג לדג יביע אומר" דף צ"ז ע"ב: "במה דברים אמורים, שדיגדג את הדג בבגדד, אבל בת"א לא פסקינן". וד"ל.
הרה"ג האדיר והמפורסם ששמו פרח מזכרוני
5
הפתגם הזה נשמע כמו משהו עתיק ומסתורי, אבל יש לו מקור די ברור — והוא אפילו מתועד היטב. ## 🐟 המקור לאמרה האזכור הראשון הידוע של **"כל האוכל דג ביום ד״ג ניצל מד״ג"** מופיע בספר *שלחן לחם הפנים* של **רבי יעקב רקח** (מחכמי טריפולי, חי במאות ה־18–19). הוא מסביר שם: - **ד״ג = 7**, בגימטריה — כלומר *יום
מוט
4
יש מקורות בוודאי המקור למשפט זה נמצא בדברי רבי יעקב רקח זצ"ל (מחכמי טריפולי, חי בין השנים תק"ס-תרנ"א) בספר שלחן לחם הפנים (סימן רמב ד"ה הרב) שכתב: ועל זה רמזו ז"ל, כל האוכל דג ביום ד"ג ניצול מד"ג, כי יום ד"ג רצונו לומר שבת, כי ד"ג עולה ז', ניצול מד"ג, מדין גהינם. וע"ע בשו"ת מים חיים חלק א' (סימן קי
משה
3
מקורו בספר חידות חכמה של הרב אברהם אבן עזרא חידה נ"ט.
חיים
2
המקור למשפט זה נמצא בדברי רבי יעקב רקח זצ"ל (מחכמי טריפולי, חי בין השנים תק"ס-תרנ"א) בספר שלחן לחם הפנים (סימן רמב ד"ה הרב) שכתב: ועל זה רמזו ז"ל, כל האוכל דג ביום ד"ג ניצול מד"ג, כי יום ד"ג רצונו לומר שבת, כי ד"ג עולה ז', ניצול מד"ג, מדין גהינם
דני כהן
1
הענין באכילת דגים מובא כידוע בים של שלמה. האימרה של כל האוכל וכו' מןבאת ומבוארת היטב בבני יששכר מאמרי שבת
יענקל וואס ווייס

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר