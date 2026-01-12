בעלון 'יחווה דעת' (גליון 332, פרשת שמות תשפ"ה) דן הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף בפתגם הידוע והמפורסם "כל האוכל דג ביום ד"ג ניצל מד"ג".

הגר"ד יוסף הביא את דברי בעל שו"ת מים חיים, הגאון רבי יוסף משאש זצ"ל, שכתב בלשון חריפה שהחרוז הזה הוא המצאה של הפתיים, ושהדייגים המציאו אותו כדי למכור יותר דגים.

דעה זו של הרב משאש אינה ידועה לרבים, ורבים סבורים שאמרה זו מחז"ל, ואין ספק שפרסום דעה זו היא בגדר "שחיטת פרות קדושות" (במקרה זה "שחיטת דגים קדושים"...).

בשו"ת חלק א' סימן קי-קיא כתב הרב משאש: "ורוב ההמון נתעו בשוא, והוליכם שולל החרוז שהולידו הפתיים, כל האוכל דג ביום ד"ג ניצול מד"ג וכו', והחרוז הזה נוסף גם הוא על שונאינו לשפוך עלינו בוז וקלון מפי בני הדור החדש, אשר אמונתם עומדת על בסיס רעוע, ולכן כל מי שיש בידו יכולת לעקור מנהג זה שלא יזכר עוד, עליו תבוא ברכת טוב מפי רז"ל הפשטנים והמקובלים זיע"א...".

"לא שמעתי" - שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצ"ל

בספר אש התורה (הרב ליפשיץ) ובשו"ת תורת חיים מובא ששאלו את מרן הגר"ח קנייבסקי זצ"ל אם יש מקור למאמר הזה, והשיב: "לא שמעתי".

המקור המוקדם ביותר הוא אצל רבי יעקב רקח בספרו שלחן לחם הפנים (תק"ס-תרנ"א). לפני כן אין שום אזכור בגמרא, במדרש או בראשונים.

צריך לציין שלא כולם מסכימים עם דעת בעל מים חיים (אותו ציטט הראשון לציון הגר"ד יוסף). הרבה פוסקים הזכירו את הפתגם בספריהם בשם חז"ל וביניהם הרב מרדכי סגרון (דברי מרדכי), הרב דוד חנניה פינטו (פחד דוד), הרב יעקב נחמני (מעט דבש) והרב ניסים דיין (פירות ביכורים).

למעשה - יש עניין לאכול דגים בשבת?

הראשון לציון הגר"ד יוסף כותב: "בוודאי עפ"י הקבלה יש עניין לאכול דגים". הוא מעיד על אביו מרן פה"ד הגר"ע יוסף זצ"ל שאכל דגים בליל שבת ובסעודה שלישית, ומסיים שמי שאוכל דגים בשלוש סעודות - תבוא עליו הברכה.

מעניין האם דברים אלו מאת הראשון לציון הגר"ד יוסף ישפיעו על אחוזי מכירת הדגים בריכוזים החרדים בסופי שבוע.