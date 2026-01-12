בשיעורו חשף הראשון לציון הגר"ד יוסף כי הפתגם המפורסם "כל האוכל דג ביום ד"ג ניצל מד"ג" אינו מחז"ל אלא המצאת דייגים למטרות מסחר • הגר"י משאש: "החרוז הולידו הפתיים ושפך עלינו בוז וקלון" • הגר"ח קנייבסקי: "לא שמעתי" • האם כתבה זאת תשפיע על מכירות הדגים בריכוזים החרדיים? (חרדים)
"פִישׁ אוֹיְף שׁאבע'ס", זעק הערבי העזתי, בעודו צוהל ושמח על הקליינט האמיד | "וַואַנְה אַיְּדָן אֲרִידוֹ", זעקו ילדי עזה, והקיפו מכונית ישראלית, בתוך הקסבה של העיר עזה | ישראל שפירא בעקבות ביקורינ האדמו"ר והבאבא בעיר עזה (היסטוריה)
פילה טונה ממולא עשבי תיבול ברוטב פלפלים חריף,
סלט שמבשר את בוא הסתיו, מרק כתום ולצידו הפתעה אישית לכל סועד, בשר משגע עם תפוחי אדמה, קינוח קלאסי לשבתות קרירות ועוגת לימון חלומית שיכולה להיות גם קינוח וגם פינוק מתוק לצד הקפה בשבת בבוקר (מתכונים לשבת, אוכל)