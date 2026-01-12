ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין בישיבת "מאור התלמוד" ( צילום: מ.כ. )

ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין, ראש ישיבת "יד אהרון", נחשב כיום לאחת הדמויות החינוכיות המשפיעות ביותר על עולם התורה, שעסוק רבות בנושא 'חוק הגיוס' ומסייע לבני ישיבות שקיבלו צווי גיוס או שנעצרו בעקבות כך.

בשעות הערב אמש (ראשון) הגיע הגר"י אייכנשטיין לביקור בהיכל ישיבת "מאור התלמוד" ברחובות, שבראשות הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק, חבר המועצת הליטאית, שם מסר שיחת חיזוק מיוחדת, בעקבות המקרים שהתפרסמו על בחורי ישיבות שבחרו להתגייס לצה"ל. במהלך השיחה שמסר, התייחס ראש הישיבה באריכות לסוגיית הגיוס והזהיר מפני המגמות השונות או המסלולים שנחזים להיות חרדים או מיועדים לחרדים שמצליחים לפתות כל מיני בחורים או אברכים, כשלדבריו, מי שמתגייס לשם - אולי נכנס חרדי אבל לא יצא חרדי, ובהמשך דבריו הוא גם הביע את כאבו על "המודרנים" ששולחים את הבנים שלהם לשם.

ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין בישיבת "מאור התלמוד" ( צילום: מ.כ. )

ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין בישיבת "מאור התלמוד" ( צילום: מ.כ. )

הרב אייכנשטיין הוסיף וסיפר כי הוא שוחח במשך שלוש שעות עם בכיר בצבא על כל סוגיית גיוס החרדים, ואמר לו שהוא "לא מבין את בית המשפט העליון - אם הם רוצים שנתגייס אז למה הם עושים את כל הסנקציות נגדנו וכך גורמים לנו שנשנא את המדינה ונהיה נגדה".

השיב לו הבכיר הצבאי ואמר לו: "אתה תמים, כל מה שהם רוצים זה בגלל שהם שמו לב שאחרי השביעי באוקטובר היה גל של חזרה בתשובה בעם ישראל והם מפחדים שהחרדים ישלטו במדינה בתוך כמה שנים, ולכן הם עושים את הסנקציות כדי לגייס את החרדים וכך לעצור את זה".

הרב אייכנשטיין הוסיף וחידד כי "יכול להיות שיש באמת בעיה ביטחונית וצריכים את החרדים בצבא, אבל הסיבה שהם רוצים לגייס אותנו היא לא בגלל זה אלא רק כדי למנוע את האפשרות שהחרדים ישלטו במדינה", מה שלדבריו מעיד שהמטרה בסוף של הגיוס היא לחלן את המתגייסים ולא לשמור עליהם חרדים.

ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין בישיבת "מאור התלמוד" ( צילום: מ.כ. )

ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין בישיבת "מאור התלמוד" ( צילום: מ.כ. )

ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין בישיבת "מאור התלמוד" ( צילום: מ.כ. )

בהמשך דבריו, הוא יצא במתקפה חריפה נגד מדינת ישראל וטען כי זו כבר אינה מדינה דמוקרטית. "יש כל מיני דתות", אמר הרב אייכנשטיין, קומוניזם זה דת, ציונות זה דת, המדינה בנויה על הדת הזאת. ציונות זה דת. אתם רוצים לכוף אולי את הדת שלכם - זה דמוקרטיה? לא! אף אחד לא עונה על השאלה הזאת, לא היה תשובה על זה. זה לא מדינה דמוקרטית! אין דבר כזה בעולם - שכופים".

ראש הישיבה המשיך והתבטא בחריפות: "אתם יודעים, בארצות הברית, בזמן שהיה חוק גיוס, פטרו תלמידי ישיבה מגיוס. למה? כי בנצרות, יש את המושג... חילקו את האוכלוסייה לשלושה חלקים, התורה פטורים מגויס, הכמרים פטורים מגיוס והעמך חייב בגיוס.

"בכל מדינות המערב, הדמוקרטיות, פטרו בחורי ישיבה מגיוס כמו הנוצרים. המדינה היחידה דמוקרטית שלא עושה את זה - זו המדינה פה, כי היא לא דמוקרטית, אין כאן חופש דת, כופים את הדת שלהם".

במהלך דבריו, התייחס הרב אייכנשטיין לשאלות שהועברו אליו מתלמידי הישיבה, כשאחת מהן עסקה בסוגיית בחור ישיבה שכן הלך והתגייס לצה"ל - האם מותר לדבר איתו כשפוגשים אותו או להתעלם ממנו לחלוטין.

"בחור כזה", השיב הרב אייכנשטיין, "בכלל לא מבין את מהות החיים ולכן עדיף כמה שפחות לדבר איתו - אבל לא לפגוע בו, אם הוא מגיע לדבר איתך תדבר איתו אבל לא לגשת אליו".

ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין בישיבת "מאור התלמוד" ( צילום: מ.כ. )

ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין בישיבת "מאור התלמוד" ( צילום: מ.כ. )

ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין בישיבת "מאור התלמוד" ( צילום: מ.כ. )

ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין בישיבת "מאור התלמוד" ( צילום: מ.כ. )

ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין בישיבת "מאור התלמוד" ( צילום: מ.כ. )

ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין בישיבת "מאור התלמוד" ( צילום: מ.כ. )

ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין בישיבת "מאור התלמוד" ( צילום: מ.כ. )

ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין בישיבת "מאור התלמוד" ( צילום: מ.כ. )

ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין בישיבת "מאור התלמוד" ( צילום: מ.כ. )