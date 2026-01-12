כיכר השבת
מותר לשוחח עם בן ישיבה שהתגייס?

הגאון רבי יהושע אייכנשטיין זעק בישיבת 'מאור התלמוד': "ישראל כבר אינה מדינה דמוקרטית"

בשיחת חיזוק שמסר בהיכל ישיבת 'מאור התלמוד' ועסקה בעיקר בסוגיית הגיוס לצה"ל, התריע הגאון רבי יהושע איכנשטיין מפני גיוס למסלולים החרדים בצה"ל, כשלדבריו, מי שמתגייס לשם אולי נכנס חרדי אבל לא יצא חרדי | בהמשך, הוא חשף פרטים משיחה שקיים עם בכיר בצה"ל על גיוס החרדים, תקף את המדינה שכבר אינה דמוקרטית בגלל שמנסה לכפות עלינו את הגיוס, והשיב על השאלה: האם מותר לשוחח עם בן ישיבה שהתגייס? | צפו (עולם הישיבות)

ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין בישיבת "מאור התלמוד" (צילום: מ.כ.)

ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין, ראש ישיבת "יד אהרון", נחשב כיום לאחת הדמויות החינוכיות המשפיעות ביותר על עולם התורה, שעסוק רבות בנושא '' ומסייע לבני ישיבות שקיבלו צווי גיוס או שנעצרו בעקבות כך.

בשעות הערב אמש (ראשון) הגיע הגר"י אייכנשטיין לביקור בהיכל ישיבת "מאור התלמוד" ברחובות, שבראשות הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק, חבר המועצת הליטאית, שם מסר שיחת חיזוק מיוחדת, בעקבות המקרים שהתפרסמו על בחורי ישיבות שבחרו להתגייס ל.

במהלך השיחה שמסר, התייחס ראש הישיבה באריכות לסוגיית הגיוס והזהיר מפני המגמות השונות או המסלולים שנחזים להיות חרדים או מיועדים לחרדים שמצליחים לפתות כל מיני בחורים או אברכים, כשלדבריו, מי שמתגייס לשם - אולי נכנס חרדי אבל לא יצא חרדי, ובהמשך דבריו הוא גם הביע את כאבו על "המודרנים" ששולחים את הבנים שלהם לשם.

ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין בישיבת "מאור התלמוד" (צילום: מ.כ.)
הרב אייכנשטיין הוסיף וסיפר כי הוא שוחח במשך שלוש שעות עם בכיר בצבא על כל סוגיית גיוס החרדים, ואמר לו שהוא "לא מבין את בית המשפט העליון - אם הם רוצים שנתגייס אז למה הם עושים את כל הסנקציות נגדנו וכך גורמים לנו שנשנא את המדינה ונהיה נגדה".

השיב לו הבכיר הצבאי ואמר לו: "אתה תמים, כל מה שהם רוצים זה בגלל שהם שמו לב שאחרי השביעי באוקטובר היה גל של חזרה בתשובה בעם ישראל והם מפחדים שהחרדים ישלטו במדינה בתוך כמה שנים, ולכן הם עושים את הסנקציות כדי לגייס את החרדים וכך לעצור את זה".

הרב אייכנשטיין הוסיף וחידד כי "יכול להיות שיש באמת בעיה ביטחונית וצריכים את החרדים בצבא, אבל הסיבה שהם רוצים לגייס אותנו היא לא בגלל זה אלא רק כדי למנוע את האפשרות שהחרדים ישלטו במדינה", מה שלדבריו מעיד שהמטרה בסוף של הגיוס היא לחלן את המתגייסים ולא לשמור עליהם חרדים.

ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין בישיבת "מאור התלמוד" (צילום: מ.כ.)

בהמשך דבריו, הוא יצא במתקפה חריפה נגד מדינת ישראל וטען כי זו כבר אינה מדינה דמוקרטית. "יש כל מיני דתות", אמר הרב אייכנשטיין, קומוניזם זה דת, ציונות זה דת, המדינה בנויה על הדת הזאת. ציונות זה דת. אתם רוצים לכוף אולי את הדת שלכם - זה דמוקרטיה? לא! אף אחד לא עונה על השאלה הזאת, לא היה תשובה על זה. זה לא מדינה דמוקרטית! אין דבר כזה בעולם - שכופים".

ראש הישיבה המשיך והתבטא בחריפות: "אתם יודעים, בארצות הברית, בזמן שהיה חוק גיוס, פטרו תלמידי ישיבה מגיוס. למה? כי בנצרות, יש את המושג... חילקו את האוכלוסייה לשלושה חלקים, התורה פטורים מגויס, הכמרים פטורים מגיוס והעמך חייב בגיוס.

"בכל מדינות המערב, הדמוקרטיות, פטרו בחורי ישיבה מגיוס כמו הנוצרים. המדינה היחידה דמוקרטית שלא עושה את זה - זו המדינה פה, כי היא לא דמוקרטית, אין כאן חופש דת, כופים את הדת שלהם".

במהלך דבריו, התייחס הרב אייכנשטיין לשאלות שהועברו אליו מתלמידי הישיבה, כשאחת מהן עסקה בסוגיית בחור ישיבה שכן הלך והתגייס לצה"ל - האם מותר לדבר איתו כשפוגשים אותו או להתעלם ממנו לחלוטין.

"בחור כזה", השיב הרב אייכנשטיין, "בכלל לא מבין את מהות החיים ולכן עדיף כמה שפחות לדבר איתו - אבל לא לפגוע בו, אם הוא מגיע לדבר איתך תדבר איתו אבל לא לגשת אליו".

7
צודק 100 אחוז דמוקרטיה רק לצד השני של המפה הפוליטית
אמונת חכמים
6
הבעיה המרכזית היא שאין אחדות בציבור החרדי והתנגדות גורפת ליעדי הגיוס ולפשרות המחרידות, ההתרפסות וההתפשרות של הנציגים רק מעמיקה ומחמירה את גזירת הגיוס, ואת הדרישה לגיוס בני הישיבות.
אברך בן תורה מבני ברק
דווקא כשהתנגדנו כולם לחוק ליברמן, בשם האחדות ויישור הקו עם קיצוני אגודה, זה הוביל אותנו למצב הנוכחי
אשרי
5
לידיעת הרב בשוויץ יש חוק גיוס חובה והחרדים שם משלמים הרבה קנסות כדי להיפטר משירות, הם עובדים שם (כן, הלכתית זה מותר כנראה) ולכן יש להם כסף לשלם קנסות. אף אחד לא מממן אותם, הם משלמים קנס וכולם מרוצים.
פלוני
4
במדינה דמוקרטית שבה יש חובת הגיוס, ויש הרבה כאלה, החובה נופלת על כל האזרחים באופן שווה, ואין פטור גורף למי שמשתייך לאוכלוסיה מסויימת. המילה דמוקרטיה הפכה להיות כלי משחית בידי השמאל שמנכס לעצמו בלעדיות בהבנת הדמוקרטיה תוך שימוש בו לצרכיהם. מוטב שמרנן ורבנן ישאירו את המילה הזו לשמאל ולא יכניסו אותו ל
יענקי
3
פתאום מתאים לחרדים דמוקרטיה ..אולי נעשה הצבעה האם חרדים צריכים להתגייס אולי נעשה גם הצבעה על המיליונים שישיבות סוחטות
חיים
2
דמוקרטיה? ממתי זה עניין אותנו?
חה חה חה
1
לא הבנתי. כשיש חוק גיוס חובה לכלל הציבור אז המדינה כן דמוקרטית ורק כשרוצים לגייס חרדים המדינה מפסיקה להיות דמוקרטית?
אבי

