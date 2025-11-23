רגע לפני הגעת גדולי ישראל: הושלמה בניית המעלית בבית זקן חברי המועצת
גדולי ישראל, בראשות הגאון רבי דב לנדו, הגאון רבי ברוך פוברסקי והגאון רבי משה הלל הירש, נועדו ב'ליל שישי' האחרון, במעונו של הגרב"ד פוברסקי וכבר לא היו צריכים לטפס במדרגות בבית הגדול ברחוב בן זכאי (חדשות חרדים)
ביום חמישי האחרון התכנסו גדולי ישראל - הגאון רבי דב לנדו, הגאון רבי ברוך פוברסקי והגאון רבי משה הלל הירש, למספר דברים העומדים על הפרק, שעות קודם לכן נקבעה מזוזה במעלית החדשה המובילה לביתו של ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי.
בשבוע האחרון, הושלמה בניית מעלית בביתו של ראש הישיבה והמנהיג הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, בביתו ברחוב בן זכאי בבני ברק.
עד היום, ראש הישיבה היה נאלץ לטפס את מדרגות הבניין, כדי להגיע לביתו, דבר שהקשה עליו מפעם לפעם לצאת מביתו.
נאמניו ותלמידיו של ראש הישיבה, החליטו להתקין עבורו ועבור הרבנית מעלית, שנתרמה על ידי נדיבי עם.
