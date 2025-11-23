ביום חמישי האחרון התכנסו גדולי ישראל - הגאון רבי דב לנדו, הגאון רבי ברוך פוברסקי והגאון רבי משה הלל הירש, למספר דברים העומדים על הפרק, שעות קודם לכן נקבעה מזוזה במעלית החדשה המובילה לביתו של ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי.

בשבוע האחרון, הושלמה בניית מעלית בביתו של ראש הישיבה והמנהיג הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, בביתו ברחוב בן זכאי בבני ברק.

עד היום, ראש הישיבה היה נאלץ לטפס את מדרגות הבניין, כדי להגיע לביתו, דבר שהקשה עליו מפעם לפעם לצאת מביתו.

נאמניו ותלמידיו של ראש הישיבה, החליטו להתקין עבורו ועבור הרבנית מעלית, שנתרמה על ידי נדיבי עם.

עם סיום הבניה ביקש הגרב"ד פוברסקי, לקרוא לתלמידו הפוסק הגאון הרב יהודה אריה דינר, רב מרכז העיר ב''ב לבירור הלכתי של קביעת המזוזה.

לפוסק היו צדדים לכאן ולכאן ולבסוף הכריע איפה לקבוע את מזוזה, כאשר קביעת המזוזה נערכה שעות ספורות לפני הגעת גדולי ישראל לביתו של ראש הישיבה.

במהלך הכינוס במעונו של ראש הישיבה, נערכו מספר התרמות ולאחר מכן ביקשו גדולי ישראל לדבר ביחידות, שם עברו על חוק הגיוס במתכונתו הנוכחית.

קודם שפרשו גדולי ישראל, אמרו לציבור הגדול שהיה בבית, כי החוק החדש, לא ייפגע בלומדי התורה, וכי הם מחוייבים רק למי שיושב ולומד.