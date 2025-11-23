הכין פתק ארוך: המקום שבו שורד השבי התפלל אחרי המפגש עם טראמפ

שורד השבי יוסף חיים אוחנה, ששוחרר מעזה בהושענא רבה כמעט שנתיים לאחר שנחטף באכזריות מאירוע הנובה, הגיע בסוף השבוע להתפלל באוהל ציונו של האדמו"ר מליובאוויטש ברובע קווינס בניו יורק.

הוא הגיע למקום, עם כיפה לבנה גדולה, מיד לאחר הפגישה עם הנשיא טראמפ בבית הלבן בוושינגטון, בה נכחו רוב החטופים ששוחררו בסבב האחרון.

אוחנה, תושב קרית מלאכי ובעצמו בוגר תלמוד תורה חב"ד בעיר, אמר במקום את "נשמת כל חי" והודה על כל הניסים והנפלאות והברכות שקיבל. הוא אף רשם, בטרם כניסתו לציון, מכתב "פדיון נפש" כמקובל, אותו קרע בתוך הציון. חדי עין הבחינו כי הוא מילא שורות ארוכות, לפחות עשר, בפתק שהכין.

אביו אברהם אוחנה אמר כי בזמן הקרוב ייסע גם הוא במיוחד עם בנו לרבי מליובאוויטש. כך מוסרים מקורביו ל'כיכר השבת'. זאת לאחר שלפני כשנתיים, זמן קצר לאחר החטיפה, הגיע לתפילה בציון ונדר נדר להגיע למקום להודות אחרי השחרור.