פרקליטות המדינה הצליחה לגבש ראיות נגד רוב מחבלי חמאס שהשתתפו בטבח הנוראי והאכזרי בבוקר שמחת תורה לפני שנתיים. כמו כן, גובשו טיוטות כתבי אישום נגד חלק מהמחבלים.

על פי הדיווח ב'כאן', למרות גיבוש הראיות - הסכסוך בין שר המשפטים יריב לוין ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מונע גיבוש מדיניות של הפרקליטות בנוגע להעמדה לדין של המחבלים האכזריים.

בדיווח נאמר כי: "מדובר בסוגיות עקרוניות, בהן סוג העבירות ובתי המשפט שבהם יועמדו לדין המחבלים. הצעת חוק בעניין שהגישו יו"ר ועדת החוקה חברי הכנסת שמחה רוטמן ויוליה מלינובסקי, עדיין לא קודמה, וטרם עברה אישור בקריאה ראשונה".

חברי כנסת העלו חשש כי הכנסת תפוזר עוד לפני העברת החוק המשמעותי ועד לאחר הבחירות לא יהיה ניתן להעמיד את המחבלים לדין.

מלשכת שר המשפטים נמסר בתגובה: "הטענות לא נכונות. לא רק שההצעה לא תקועה, אלא שהיא מתקדמת היטב בוועדת החוקה ואנו מקווים שהדיונים יסתיימו בקרוב לקראת ההצבעה בקריאה הראשונה".