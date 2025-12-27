כיכר השבת

שראל סופר ואברומי וינברג בדואט חדש: "השיבנו"

הזמר שראל סופר והזמר והיוצר אברומי וינברג שרים יחד - "השיבנו". את השיר כתב והלחין היוצר משה ולדר כשעל העיבוד וההפקה המוזיקלית הופקד המעבד איתמר שקדי (סינגלים וקליפים)

דואט חדש של הזמר שראל סופר והזמר והיוצר אברומי וינברג - "השיבנו".

את השיר כתב והלחין היוצר משה ולדר כשעל העיבוד וההפקה המוזיקלית הופקד המעבד איתמר שקדי.

קרדיטים:

מילים ולחן: משה ולדר

עיבוד: איתמר שקדי

מילים:

אבא אני כאן

הלב כבר מכוון

ישנתי כל הזמן הזה

עכשיו קצת מאוחר אבל הגעתי

הכל על השולחן

עוד מאמץ קטן

וגם כשלא הכל מובן

אני ממשיך את המסע, כבר התעוררתי

אין לי דאגות אתה איתי

רוצה לשוב, להיות כבר אמיתי

השיבנו השם אליך ונשובה

אבא זה חוזר

אני תמיד רוצה יותר

יודע שאתה עוזר לי

ועלי לא מוותר גם אם נפלתי

ממשיך ולא עוצר

את הראש קצת מסדר

עמוק בפנים זוכר

איך שרצא ושוב הלכתי וחזרתי

ויש לי בקשה ממך

עכשיו אתה קרוב

תעזור לי לחפש תמיד

למצוא בי את הטוב

כי יש בי אלף רצונות

הרגלים ודאגות

ואני לא רוצה לישון

אני רוצה לחיות

0 תגובות

1
אין מילים פשוט מושלם
רפאל

