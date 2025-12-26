האם גל מעצרי בחורי הישיבות חוזר ובגדול? השאלה הזו מטלטלת ביממה האחרונה את עולם הישיבות, לאחר רצף אירועים חריגים שמעלים סימני שאלה קשים על התנהלות רשויות האכיפה והמשטרה הצבאית מול המגזר החרדי. בעוד שרבבות צעירים ממגזרים אחרים אינם מתייצבים בלשכות הגיוס ללא כל הפרעה, נראה כי ציידי העריקים סימנו מטרה על גבם של לומדי התורה.

הבוקר נרשמה דרמה בלב ה"מיינסטרים" של עולם התורה. תלמיד ישיבת חברון גבעת מרדכי, הבחור ב.ע., מצא את עצמו מאחורי סורג ובריח בנסיבות מקוממות. הבחור, המסייע בין הסדרים בהסעות לחינוך מיוחד, נקרא לתשאול שגרתי בתחנת משטרה על רקע הפעילות שלו. אלא שבסיום התשאול המתינה לו "הפתעה": הוא הועבר לידי המשטרה הצבאית לאחר שהתברר כי הוא מוגדר כעריק.

מדובר בעליית מדרגה מדאיגה; המצב בו בן ישיבה אינו יכול להרגיש בטוח להגיע לתחנת משטרה למסור עדות או תשאול הוא חמור מנשוא. בישיבת חברון טרם החליטו האם ואיך להגיב, ובינתיים נראה כי השקט נשמר.

כזכור, רק אמש דיווחנו על מעצרו של תלמיד ישיבת "כסא רחמים", יאיר סעדה, שנעצר באישון לילה בביתו בבאר שבע בעודו סובל מחום גבוה. אליו הצטרף אמש בחור ישיבה נוסף שנעצר בנמל התעופה בן גוריון. בנתב"ג הדעות חלוקות לגבי מטרת שהותו במקום – יש הטוענים כי הגיע לעזור לאביו עם המזוודות, אך המשטרה הצבאית לא המתינה להסברים.

כעת נשואות העיניים אל גדולי ישראל. האם יצאו שוב להרעיש עולם ומלואו נגד רדיפת עולם התורה? גורמים המעורבים בנושא מצננים את ההתלהבות. נראה כי בנתב"ג לא צפויה מחאה, שכן מדובר במעצר שאינו נחשב "יזום" (כגון פשיטה על בית או ישיבה), ועל מקרים כאלו גם הפלגים הקיצוניים ביותר נוהגים שלא להפגין.