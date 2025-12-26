כיכר השבת
עולם התורה תחת מצור

גדולי ישראל יכריעו | האם עולם התורה בדרך לרחובות? גל מעצרים חסר תקדים של בחורי ישיבות

חרדה בקרב רבבות בחורי ישיבות בארה"ק, בעקבות מספר מקרים בימים האחרונים, החל מהדרמה בנתב"ג, הפשיטה הלילית בבאר שבע והמלכודת בתחנת המשטרה לבחור מישיבת חברון • בזמן שרבבות משתמטים ממגזרים אחרים נהנים מחסינות – בני הישיבות הופכים למטרה ניידת • האם נראה שוב את גדולי ישראל ברחובות, או שההבחנה בין "שטייגיניסטים" לעצורים אחרים תמנע את המחאה? (חרדים)

עצרת נגד הגיוס בירושלים (צילום: שמואל דרי ונעם רבקין - פלאש 90)

האם גל מעצרי בחורי הישיבות חוזר ובגדול? השאלה הזו מטלטלת ביממה האחרונה את עולם הישיבות, לאחר רצף אירועים חריגים שמעלים סימני שאלה קשים על התנהלות רשויות האכיפה והמשטרה הצבאית מול המגזר החרדי. בעוד שרבבות צעירים ממגזרים אחרים אינם מתייצבים בלשכות הגיוס ללא כל הפרעה, נראה כי ציידי העריקים סימנו מטרה על גבם של לומדי התורה.

עצרת הילדים מול כלא 10 (צילום: דניאל נפוסי)

הבוקר נרשמה דרמה בלב ה"מיינסטרים" של עולם התורה. תלמיד ישיבת חברון גבעת מרדכי, הבחור ב.ע., מצא את עצמו מאחורי סורג ובריח בנסיבות מקוממות. הבחור, המסייע בין הסדרים בהסעות לחינוך מיוחד, נקרא לתשאול שגרתי בתחנת משטרה על רקע הפעילות שלו. אלא שבסיום התשאול המתינה לו "הפתעה": הוא הועבר לידי המשטרה הצבאית לאחר שהתברר כי הוא מוגדר כעריק.

מדובר בעליית מדרגה מדאיגה; המצב בו בן ישיבה אינו יכול להרגיש בטוח להגיע לתחנת משטרה למסור עדות או תשאול הוא חמור מנשוא. בישיבת חברון טרם החליטו האם ואיך להגיב, ובינתיים נראה כי השקט נשמר.

כזכור, רק אמש דיווחנו על מעצרו של תלמיד ישיבת "כסא רחמים", יאיר סעדה, שנעצר באישון לילה בביתו בבאר שבע בעודו סובל מחום גבוה. אליו הצטרף אמש בחור ישיבה נוסף שנעצר בנמל התעופה בן גוריון. בנתב"ג הדעות חלוקות לגבי מטרת שהותו במקום – יש הטוענים כי הגיע לעזור לאביו עם המזוודות, אך המשטרה הצבאית לא המתינה להסברים.

כעת נשואות העיניים אל גדולי ישראל. האם יצאו שוב להרעיש עולם ומלואו נגד רדיפת עולם התורה? גורמים המעורבים בנושא מצננים את ההתלהבות. נראה כי בנתב"ג לא צפויה מחאה, שכן מדובר במעצר שאינו נחשב "יזום" (כגון פשיטה על בית או ישיבה), ועל מקרים כאלו גם הפלגים הקיצוניים ביותר נוהגים שלא להפגין.

עצרת המיליון (צילום: פלאש 90)

אולם השאלה הכואבת ביותר המהדהדת כעת במסדרונות הישיבות היא: האם הגענו למצב שמפגינים רק על "שטייגיניסטים" בלבד? האם עולם התורה מתנער ממי שאינו עומד בהגדרה הקלאסית ביותר של בן ישיבה, גם כשהוא נעצר ב"עוון" לימוד תורה והוראת רבותיו?

בעוד הציבור החרדי כולו עוקב בדריכות, השאלה האם הרחובות יבערו נותרת פתוחה. מה שבטוח – תחושת הביטחון של בחור הישיבה במרחב הציבורי ספגה השבוע מכה אנושה.

7
ודרעי וגפני שפספסו את ההזדמנות ההיסטורית בחודש הראשון שלאחר הבחירות להעביר חוק גיוס, שותקים
בית שמשניק
6
גם החרדים וגדוליהם מתחילים להבין שיש הפרדה בין לומדי תודה שהתורה היא חייהם ושאר הציבור החרדי. מי שלא לומד שייתגייס
מעולה
5
מתבייש! מדינת ישראל צריכה חיילים ורבנינו נלחמים כדי שלא יהיו חיילים שיגנו עלינו. אני את הבנים שלי אשלח.
שימי כהן
יש כאן באתר הרבה לא חרדים שמגיבים. זה ידוע
חיים
4
ביבי הביתה!!! לומר את זה בקול רם הוא לכאורה הבטיח חוק גיוס ברגע שיקום קואליציה ומשך זמן כל הזמן ולכן זה המצב.... דרעי תפיל את הממשלה הזו כבר....
שלום
יש כאן באתר מלא שמאלנים שמגיבים
חיים
3
דרעי הממשלה עשתה את שלה צריך ללכת עם ראש ממשלה אחר.
תמר
2
תמיד השמאל הביאו להצלחה בכל הקשור לחרדים. אפשר אפילו להצליח הרבה מכל הבחינות איתם. החוכמה לבחור בגנץ ולא במטורף מהשמאל. אם כי בכל הקשור לקשרים עם ערבים וכו הם הגרועים שבאויבים מבית...
שמואל
1
שאלה: אם עכשיו סגרו את גלי צה''ל זה אומר שיש עכשיו הרבה חיילים שיכולים להצטרף בתור לוחמים. (למי שלא מודע הבניין של גל''צ זה כמו בסיס עם שומרים עם נשק וכדו'). וגם שמעכשיו יוכלו להפנות יותר חיילים ללוחמים?
אחד שהצבא לא רוצה

