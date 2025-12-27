שני אחיו של המחבל מהפיגוע הרצחני ביום שישי האחרון, נעצרו בליל שבת קודש בפעילות משותפת של יחידת הימ"מ של משטרת ישראל ושב"כ והועברו לחקירה שמנוהלת על ידי היחידה המרכזית של מחוז צפון ושב"כ.

לאחר פעולות חקירה מהירות שבוצעו אחרי הפיגוע המחריד, עלה החשד כי המחבל שהה בתוך תחומי מדינת ישראל יחד עם שני אחיו בני 30 ו-33 אשר שהו בימים האחרונים באזור הגליל.

במהלך ליל שבת קודש, לאחר שעלתה אינדיקציה למקום הימצאם של שני האחים שפעלו להסתיר את מיקומם, פשטו לוחמי הימ"מ יחד עם כוחות שב"כ, בסיוע כוחות רבים מהמחוז הצפוני, לוחמי מג"ב ולוחמי המשמר הלאומי במג״ב על מבנה חקלאי סמוך לישוב עראבה וביצעו את מעצרם.

מעצרים אלה מתווספים למעצרו של מעסיק המחבל, שבוצע אתמול זמן קצר לאחר הפיגוע. רכבו של המעסיק שימש את המחבל במסע ההרג הרצחני.

הערב צפויה המשטרה לבקש את הארכת מעצרם בבית משפט השלום בנצרת.

בתוך כך, עפ"י החלטת בית המשפט הוטל צו איסור פרסום על כל פרט מפרטי החקירה עד ליום 26/01/26 או עד החלטה אחרת.