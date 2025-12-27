כיכר השבת
היו ביחד | הוטל צא"פ

שני אחיו של המחבל שרצח ביום שישי שני יהודים - נתפסו בצפון ונעצרו

הפיגוע הרצחני בבית שאן, בכביש 71 ובעפולה: בתום פעולות חקירה מהירות עלה החשד כי המחבל שהה בתוך תחומי מדינת ישראל יחד עם שני אחיו בני 30 ו-33 אשר שהו בימים האחרונים באזור הגליל. האחים נעצרו ועל האירוע הוטל צו איסור פרסום (חדשות)

1תגובות
רכבו של המחבל ליד עפולה (צילום: Anat Hermony/Flash90)

שני אחיו של המחבל מהפיגוע הרצחני ביום שישי האחרון, נעצרו בליל שבת קודש בפעילות משותפת של יחידת הימ"מ של משטרת ישראל ושב"כ והועברו לחקירה שמנוהלת על ידי היחידה המרכזית של מחוז צפון ושב"כ.

לאחר פעולות חקירה מהירות שבוצעו אחרי ה המחריד, עלה החשד כי המחבל שהה בתוך תחומי מדינת ישראל יחד עם שני אחיו בני 30 ו-33 אשר שהו בימים האחרונים באזור הגליל.

במהלך ליל שבת קודש, לאחר שעלתה אינדיקציה למקום הימצאם של שני האחים שפעלו להסתיר את מיקומם, פשטו לוחמי הימ"מ יחד עם כוחות שב"כ, בסיוע כוחות רבים מהמחוז הצפוני, לוחמי מג"ב ולוחמי המשמר הלאומי במג״ב על מבנה חקלאי סמוך לישוב עראבה וביצעו את מעצרם.

מעצרים אלה מתווספים למעצרו של מעסיק המחבל, שבוצע אתמול זמן קצר לאחר הפיגוע. רכבו של המעסיק שימש את המחבל במסע ההרג הרצחני.

הערב צפויה המשטרה לבקש את הארכת מעצרם בבית משפט השלום בנצרת.

בתוך כך, עפ"י החלטת בית המשפט הוטל צו איסור פרסום על כל פרט מפרטי החקירה עד ליום 26/01/26 או עד החלטה אחרת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
לא מבינה את הכותרת!!!!!!!!
דכג

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר