אחרי קרוב לשלוש שעות, תמה הערב (רביעי) הפגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ובין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ - במהלכה לפי ההערכות דנו במיוחד על נושא איראן.

טראמפ צייץ זמן קצר לאחר הפגישה: "זה עתה סיימתי להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו מישראל ועם נציגיו השונים. זו הייתה פגישה טובה מאוד, הקשר הנפלא בין שתי המדינות שלנו נמשך".

לדברי טראמפ, "לא הושגה שום דבר סופי מלבד התעקשותי שהמשא ומתן עם איראן יימשך כדי לראות האם ניתן יהיה להשיג עסקה.

"אם זה יקרה", הוא הוסיף, "אני אוודא לראש הממשלה שזו תהיה העדפה. אם זה לא יקרה, נצטרך לראות מה תהיה התוצאה. בפעם האחרונה איראן החליטה שעדיף לה לא להגיע לעסקה, והיא ספגה פטיש חצות - זה לא עבד טוב עבורה. אני מקווה שהפעם הם יהיו יותר הגיוניים ואחראיים".

טראמפ חתם: "בנוסף, דנו בהתקדמות העצומה שנעשית בעזה ובאזור בכלל. יש באמת שלום במזרח התיכון. תודה על תשומת הלב שלכם לעניין הזה!"

הפגישה כאמור נמשכה קרוב לשלוש שעות - פי 3 מהזמן שהוקצב מראש. ראש הממשלה נכנס למתחם הפגישה מהדלת האחורית, ושידורים ישירים מרגעי המפגש שלו עם הנשיא לא הועברו. יצויין כי זו הפגישה השביעית בין רה"מ לנשיא טראמפ, מאז נכנס לבית הלבן.

בסיום הפגישה יצא נתניהו מהבית הלבן, ולא התקיימה הצהרה משותפת בין הנשיא ובין ראש הממשלה. בתחילת הפגישה, זמן קצר לאחר שהחלה, הופצה תמונה אחת בלבד לציבור.

מוקדם יותר היום נפגש נתניהו בבלייר האוס בוושינגטון עם מזכיר המדינה של ארה״ב מרקו רוביו. נתניהו חתם בנוכחותו על הצטרפותו כחבר ב״מועצת השלום העליונה״.