מאז יום שישי, בו הכירו ראש הממשלה נתניהו ונשיא סומלילנד בהכרה הדדית בין המדינות, המדינות הערביות זועמות.

קטאר היא המדינה שמובילה את הזעם הערבי ובמהלך השבת פרסמו הודעה בה הם הביעו את התנגדותם החריפה להכרה ואמרו: "זהו תקדים מסוכן ופעולה חד צדדית הסותרת את עקרונות המשפט הבינלאומי ופוגעת בריבונות, באחדות ובשלמות הטריטוריאלית של סומליה".

עוד מדינות שמתנגדות להכרה הישראלית ונמצאות לצידה של סומליה, הן: טורקיה כמובן, מצרים, סעודיה, ירדן ועוד, באיחוד האמירויות הידידה של ישראל לא הביעו התנגדות.