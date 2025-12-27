כיכר השבת
המדינות הערביות זועמות

הסערה סביב הכרת ישראל בסומלילנד: מועצת הביטחון תתכנס לדיון דחוף

אחרי שביום שישי ראש הממשלה נתניהו ונשיא סומלילנד הכריזו על הכרה משותפת, הקטאר ועוד מדינות ערביות זועמות על ההכרה ישראל ומועצת הביטחון של האו"ם תתכנס לדיון דחוף בעקבות ההכרה (חדשות בעולם)

נתנניהו והנשיא האפריקני בשיחה בערב שבת (צילום: Dr. Mohamed Hagi)

מאז יום שישי, בו הכירו ראש הממשלה נתניהו ונשיא בהכרה הדדית בין המדינות, המדינות הערביות זועמות.

קטאר היא המדינה שמובילה את הזעם הערבי ובמהלך השבת פרסמו הודעה בה הם הביעו את התנגדותם החריפה להכרה ואמרו: "זהו תקדים מסוכן ופעולה חד צדדית הסותרת את עקרונות המשפט הבינלאומי ופוגעת בריבונות, באחדות ובשלמות הטריטוריאלית של סומליה".

עוד מדינות שמתנגדות להכרה הישראלית ונמצאות לצידה של סומליה, הן: טורקיה כמובן, מצרים, סעודיה, ירדן ועוד, באיחוד האמירויות הידידה של ישראל לא הביעו התנגדות.

השיחה של נתניהו והנשיא | צפו (צילום: רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ)

בתוך כך, מועצת הביטחון של האו"ם תתכנס לדיון דחוף בעקבות הכרת ישראל בסומלילנד. סומליה, נשיאת מועצת הביטחון לחודש ינואר, ביקשה לקיים דיון דחוף במועצת הביטחון של האו"ם בנושא הכרת ישראל בסומלילנד. הדיון צפוי להתקיים ביום שני הקרוב (29.12), בשעה 15:00 שעון ניו יורק.

הדיון מתקיים על רקע ההחלטה על הכרה הדדית וכינון יחסים דיפלומטיים מלאים בין ישראל לסומלילנד, בהתאם להחלטת ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, ונשיא סומלילנד, אבדירחמן מוחמד עבדילאהי. ההחלטה כוללת מינוי שגרירים ופתיחת שגרירויות.

הציוץ של שר החוץ סער

שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, התייחס לבקשה לדיון ואמר: "ישראל תפעל מתוך אחריות ושיקול דעת, ולא תירתע מדיונים פוליטיים שמנסים לערער על החלטות ריבוניות. נמשיך לשתף פעולה עם כל גורם התורם ליציבות אזורית."

