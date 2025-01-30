בהתרגשות רבה חגגו תושבי בני ברק בלילה שלפני ראש השנה, את חנוכת בית המדרש המיתולוגי וההיסטורי 'הליגמן' ברחוב רבי עקיבא • המבנה, שבו שכנה ישיבת פוניבז' בראשית ימיה ושנבנה בשעתו בעמל כפיהם של המייסדים, הוקם מחדש בפאר והדר תוך שימור חזיתו ההיסטורית • גדולי הדור פיארו את המעמד • צפו בתיעוד ענק (חרדים)
עם ישראל חי - המסר של אגם מהמסוק | הראשל"צ מבקש: לא להגיע לנתיבות לפני 20:30 | היסטוריה בבני ברק: המונים מלווים את ספרי התורה של הליגמן | במרחק דקה מהכותל: ראש הכולל סיים ש"ס | יש תקווה לאחריתך: שמחה כפולה בפשיסחא | אביהם של הר"מ הליטאי וחבר הכנסת הסרוג נפטר (מעייריב)
המלחמה הליטאית מגיעה לשפל חדש: מתפללי בית הכנסת הליגמן-מרכז בני ברק שהגיעו הבוקר לתפילת שחרית נדהמו לגלות כי במרכז היכל בית המדרש הושלכו ע"י אלמונים פגרי חתולים מה שהוביל לצחנה איומה ולביטול התפילה • אחד המתפללים: "המחזה היה קשה מנשוא, חילול נורא של ביה"כ"(חרדים)