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על רקע הסערה

טראמפ: "קושנר וויטקוף עשו עבודה מדהימה - החזרנו את כל החטופים"

הנשיא האמריקני שיבח את ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף על הצלחתם הדיפלומטית • "כמעט אין לחימה בעזה, חמאס מוכן לוותר על הנשק" | דברים שנאמרו על מטוס ה"אייר פורס 1" (פוליטי מדיני)

השליח המיוחד של טראמפ - קושנר (צילום: פלאש 90)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיבח הלילה (בין ראשון לשני) את שליחיו ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף על מאמציהם הדיפלומטיים ברצועת , והצביע על הצלחתם בהשבת כל החטופים. הדברים נאמרו במהלך שיחה עם כתבים על מטוס ה"אייר פורס 1".

"הם עושים עבודה נהדרת. תסתכלו על עזה כדוגמה - החזרנו את כל החטופים", מסר . "אתם יודעים, אנשים שוכחים, כמעט אין לחימה בעזה. חמאס מוכן עכשיו לוותר על הנשק שלו. הם עשו עבודה מדהימה, ואף אחד לא היה יכול לעשות את העבודה שהם עשו".

דבריו של טרמאפ הגיעו על רקע התבטאות של קושנר שעוררה סערה, אמש הוא התבטא: "ניצלנו את הבידוד הבינלאומי של ישראל אחרי התקיפה בדוחא כדי לדחוף אותם להסכם בעזה".

לדבריו: "השתמשנו בדינמיקה הזו כדי לדחוף אותם לעסקה. באותה תקופה הם חשו אי נוחות רבה מהדברים שלחצנו עליהם לקבל, אבל כיום הם מרוצים מזה מאוד".

בליכוד הגיבו לדברי קושנר וטענו כי ההחלטה של ראש הממשלה להיכנס לעיר עזה ולתקוף את ראשי חמאס בקטאר, יחד עם הלחץ הגדול של הנשיא טראמפ, הם שהביאו את חמאס להסיר את דרישותיו ולהסכים לשחרר את כל החטופים שנותרו בעזה.
עזהדונלד טראמפג'ארד קושנר

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