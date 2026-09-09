הנשיא דונלד טראמפ מעכב באופן חריג את יציאתו המתוכננת לדאלאס שבטקסס, שם הוא אמור לשאת את הנאום המרכזי בכינוס אמצע הקדנציה של המפלגה הרפובליקנית. על פי הנמסר, טראמפ שוהה בלשכה המערבית בעקבות תדרוך מודיעיני שקיים לצד סגן הנשיא ג'יי די ואנס, יו"ר מטה הבית הלבן סוזי וויילס והגסת' וקיין.

הרפובליקנים מתכנסים לכינוס יוצא דופן בן יומיים המוגדר כ-"Trump-a-Palooza", שמטרתו להציב את טראמפ במרכז בחירות האמצע בסתיו 2026. האירוע משלב עצרת בחירות ואירוע גיוס כספים, במטרה לעורר התלהבות בקרב הבוחרים לקראת הישורת האחרונה, וזאת בצל שיעורי התמיכה הנמוכים של הנשיא.

לוח הזמנים של הכינוס מבהיר כי מדובר במופע המוקדש כולו לטראמפ, בניגוד לכינוסים פוליטיים רגילים המתקיימים מדי ארבע שנים לשם הכתרת מועמדים. המארגנים הגדירו את האירוע כחלון ראווה להצגת הצלחתו של טראמפ, כאשר חלק ניכר מהתכנים יוקדש להצגת הדמוקרטים כקיצונים דרך הבלטת האגף השמאלי במפלגתם.

חברי מפלגה רבים, כולל אלה המתמודדים במרוצים צמודים, בחרו שלא להגיע לכינוס בשל התחייבויות קודמות או מחאה על הדרישה לשלם עבור הגישה. לעומתם, מועמדים אחרים מקווים כי הופעה לצדו של טראמפ תעניק להם חשיפה תקשורתית ותסייע להניע את מצביעיו לקלפיות.