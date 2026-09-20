( צילום: דוברות המשטרה )

מרדף דרמטי התנהל הבוקר (ראשון) בכפר יאסיף, לאחר שרוכב קטנוע סירב לעצור לפי הוראת אופנועני מג״ב חוף והחל במנוסה פרועה ברחובות הכפר. המרדף הסתיים בעצירתו של החשוד, בן 18, שהרכיב על הקטנוע את בן דודו, ילד בן 7 בלבד, ללא קסדות מגן.

האירוע התרחש במהלך פעילות אכיפה נגד עבירות דו-גלגלי ובריונות בכביש שקיימו אופנועני מג״ב חוף בכפר יאסיף. הלוחמים הבחינו ברוכב הקטנוע כשהוא מרכיב מאחוריו אדם נוסף, כששניהם ללא קסדות. כאשר הלוחמים סימנו לרוכב לעצור, הוא לא נענה להוראותיהם והחל להימלט בנסיעה ברחובות הכפר. במהלך מנוסתו נסע החשוד בניגוד לכיוון התנועה ובאופן שסיכן את חייו, את חייו של הקטין שהורכב על הקטנוע ואת חייהם של יתר משתמשי הדרך.

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אופנועני מג״ב חוף פתחו במרדף אחר החשוד. לאחר זמן קצר נטש החשוד את הקטנוע וניסה להימלט רגלית לעבר בית סמוך, אולם הלוחמים המשיכו במרדף ועצרו אותו.

לאחר עצירתו התברר כי רוכב הקטנוע הינו בן 18 וכי הקטין שהרכיב מאחוריו ללא קסדה הוא בן דודו, בן 7 בלבד. החשוד נעצר והועבר להמשך חקירה, זאת בנוסף לקנס שקיבל ולנקודות שנרשמו לחובתו בגין עבירות התעבורה.