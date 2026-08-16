מוסלי בדיון בעבר בבית המשפט ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

אירוע אלים ודרמטי התרחש היום (ראשון) מחוץ לביתו של ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי ביישוב היוקרתי סביון, כאשר קטטה קשה שפרצה במקום הובילה למעצרו של מוסלי עצמו יחד עם שלושה מעורבים נוספים.

במהלך התקרית נפצע בינוני גבר כבן 40, אשר פונה לקבלת טיפול רפואי דחוף במרכז הרפואי שיבא בתל השומר כשהוא סובל מפציעות חודרניות וקשות בכל חלקי גופו. גם הפצוע נעצר. צוותי הרפואה שהוזעקו לרחוב מבואות, שם ממוקם ביתו של מוסלי, העניקו לפצוע טיפול מציל חיים בשטח שכלל עצירת דימומים מסיביים וחבישות עד לפינויו לבית החולים. פרמדיקים במד"א יששכר וייס ואבי כהן, סיפרו: "ראינו את הפצוע כשהוא בהכרה מלאה וסובל מפציעות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מתקדם שכלל עצירת דימומים וחבישות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה". הגעתו של מוסלי לביתו בסביון התרחשה שעות ספורות בלבד קודם לכן, לאחר ששהה עד כה בבית אביו בשכונת כפר שלם בתל אביב. כך דווח ב-Ynet. מעברו של ראש ארגון הפשע התאפשר במסגרת תנאיו של צו הגבלה מינהלי שהוצא נגדו לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי. הצו, שניתן לבקשת המשטרה ויהיה בתוקף עד לערב יום כיפור, מטיל על מוסלי תנאים מגבילים מחמירים ביותר הכוללים מעצר בית מלא, איסור יציאה מהארץ, וכן איסור גורף על שימוש באפליקציות העברת מסרים וטלפונים מוצפנים.

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

הוצאת הצו המינהלי יוצא הדופן נולדה על רקע גל פשיעה גואה ואירועי אלימות קשים שנרשמו בתקופה האחרונה באזור המרכז, אשר כללו השלכות רימוני רסס וירי לעבר בתי מגורים ועסקים. המשטרה, שנתקלה בקשיים יומיומיים לגבש תשתית ראייתית מספקת שתקשור את מוסלי באופן ישיר למקרי האלימות הללו, פנתה לאפיק המינהלי במטרה לנטרל את יכולת התנועה וההנחיה שלו ולמנוע את המשך הסלמת הטרור הפלילי ברחובות.

במוקד המתיחות האלימה עומד סכסוך יצרים מדמם ויצרי בין ארגון הפשע של מוסלי לבין ארגון הפשע של משפחת ג'רושי. לפי הערכות גורמי המודיעין במשטרה, הסכסוך התלקח לאחר שמשפחת מוסלי החליטה להעביר את השליטה בעסקיה בתחום הימורי הספורט לארגונו של העבריין ערן חייא הפועל מחו"ל, צעד שערער את מאזן הכוחות וקומם עליהם את אנשי ג'רושי. הסלמה זו הובילה לשורת אירועי סחיטה באיומים, תקיפות והשלכות רימונים, בין היתר לעבר סניפים של רשת המסעדות ג'פניקה ולאתרים נוספים במרכז הארץ.