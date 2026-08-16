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גנבו ממטעים ליד בית שמש

נתפס על עץ אחרי מרדף של 4 ק"מ: כך נלכד ראש חוליית הגנבים ושני חשודים

חקירה סמויה של מג"ב הובילה למעצר ראש החוליה ושני חשודים נוספים שעסקו בגניבה חקלאית במועצה אזורית מטה יהודה • הרכב נשא לוחיות זיהוי מזויפות | פרשת 'שדה ירוק' הגיעה לקיצה? (משטרה)

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תיעוד מהמעצר (צילום: דוברות המשטרה)

מרדף דרמטי הסתיים אתמול במעצרו של ראש חוליית גנבים חקלאיים, כאשר לוחמי מג"ב איתרו אותו מסתתר על עץ לאחר מרדף רגלי שנמשך כ-4 קילומטרים באזור מטה יהודה. המעצר בוצע במסגרת חקירה סמויה שכונתה "שדה ירוק", שהתנהלה בחודש האחרון בעקבות סדרת גניבות חקלאיות ביישובי האזור.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, החקירה החלה לאחר שהתקבלו דיווחים על מספר אירועי גניבה חקלאית באזור יישובי מטה יהודה. בלשי מג"ב מתחנת מטה יהודה ערכו חקירה מעמיקה שבמהלכה נאספו ראיות המצביעות על חשוד מרכזי בשנות ה-30 לחייו, תושב כפר סוריף.

תיעוד התפיסה
תיעוד התפיסה| צילום: צילום: דוברות המשטרה

ביום רביעי האחרון עצרו בלשי מג"ב מתחנת מטה יהודה, יחד עם לוחמי מג"ב איו"ש, את החשוד בביתו בכפר סוריף. על פי החשד, הראיות שנאספו קושרות אותו לסדרת הגניבות החקלאיות שבוצעו באזור.

מרדף דרמטי והסתתרות על עץ

למחרת, ביום חמישי, התקבלה הכוונה מודיעינית על הימצאותו של ראש החוליה בשטח ישראל. בעקבות המידע נערכו כוחות תחנת מטה יהודה של מג"ב ירושלים, בשיתוף לוחמי המשמר הלאומי דרום של מג"ב והיחידה האווירית של משטרת ישראל, לפעולת מעצר מורכבת.

במהלך הפעילות נעצר חשוד נוסף, אך ראש החוליה החל להימלט רגלית מהכוחות. מרדף ממושך שנמשך לאורך כ-4 קילומטרים הסתיים כאשר הכוחות איתרו את החשוד מסתתר על עץ. הלוחמים הצליחו להוריד אותו מהעץ ולעצור אותו.

שלושה חשודים ורכב עם לוחיות מזויפות

במסגרת הפרשייה נעצרו שלושה חשודים, תושבי סוריף בשנות ה-30 וה-40 לחייהם. בנוסף, נתפס רכב הנושא לוחיות זיהוי מזויפות, שעל פי החשד שימש את חברי החוליה לביצוע גניבות חקלאיות באזור.

החשודים והממצאים הועברו להמשך חקירה בתחנת מטה יהודה של מג"ב ירושלים. המשטרה מבהירה כי תמשיך לפעול בנחישות נגד גניבות חקלאיות הפוגעות בפרנסתם של החקלאים באזור.

כזכור, בחודשים האחרונים מתמודדת המשטרה עם גל של גניבות חקלאיות באזורים שונים בארץ. במקרה בולט שדיווחנו עליו לאחרונה, הוגש כתב אישום נגד שלושה נאשמים בגניבת 56 כבשים ממכון וולקני, כאשר בין הכבשים שנגנבו היו חמישה כבשי מחקר בעלי ערך מדעי ייחודי.

במקרה נוסף שדיווחנו עליו, תושב הצפון הצליח לאתר את הסוס שנגנב מביתו באמצעות רשתות החברתיות, כאשר הסוס הוצע למכירה באינטרנט. שוטרי תחנת אום אל פחם פעלו במהירות, איתרו את הסוס והשיבו אותו לבעליו.

תיעוד מהמעצר (צילום: דוברות המשטרה)
תיעוד מהמעצר (צילום: דוברות המשטרה)
תיעוד מהמעצר (צילום: דוברות המשטרה)
תיעוד מהמעצר (צילום: דוברות המשטרה)
גניבה חקלאיתפשיעה חקלאיתטרור חקלאימטה יהודהכפר סוריף

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גניבה. חקלאית. טרור. חקלאי
יצחק

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