בתאריך 23.07 הוזעקו כוחות המשטרה לדירה בשכונת קטמון בעקבות דיווח על אדם שאותר ללא רוח חיים כשעל גופו סימני אלימות. השוטרים סגרו את הזירה ופתחו בבדיקה ראשונית יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי (מז"פ) של המחוז, בה זיהו תוך זמן קצר כי מדובר באירוע פלילי.
בעקבות הממצאים, מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, הגיע לזירה וקיים הערכת מצב מיוחדת עם פיקוד המחוז, שבסיומה הנחה על ביצוע פעולות חקירה מהירות והטיל את חקירת האירוע על היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז ירושלים.
חוקרי הימ"ר שהגיעו למקום החלו בפעילות מבצעית וחקירתית ממוקדת, וכך ביצעו את מעצרו של החשוד כזמן קצר מתחילת האירוע.
המשטרה מספרת כי החשוד (31, תושב אילת) שוחרר 6 ימים טרום האירוע ממאסר ארוך בגין אירוע אלימות אחר.
בתום פעולות חקירה מאומצות, הצליחו חוקרי הימ"ר לבסס תשתית ראייתית נגד החשוד. היום הוגשה נגדו הצהרת תובע על ידי פרקליטות מחוז ירושלים בבית משפט השלום, ובימים הקרובים צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום.
ראש צוות החקירה בימ"ר ירושלים, רס"מ יצחק דהן: "מדובר באירוע אלימות חמור וקשה כלפי עובד זר שסעד זוג קשישים. מרגע קבלת האחריות על ניהול החקירה פעלנו במהירות ובכל הכלים העומדים לרשותנו כדי לאסוף ראיות, להגיע לחקר האמת ולעצור את החשוד. הודות לעבודה מאומצת ומקצועית של חוקרי היחידה, גיבשנו תשתית ראייתית מוצקה שמובילה היום להגשת הצהרת תובע."
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