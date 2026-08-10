הרוצח יוצא מבית הקרבן ( צילום: דוברות המשטרה )

בתאריך 23.07 הוזעקו כוחות המשטרה לדירה בשכונת קטמון בעקבות דיווח על אדם שאותר ללא רוח חיים כשעל גופו סימני אלימות. השוטרים סגרו את הזירה ופתחו בבדיקה ראשונית יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי (מז"פ) של המחוז, בה זיהו תוך זמן קצר כי מדובר באירוע פלילי.