שריפה שפרצה בשבוע שעבר בבני ברק בסמוך לבית ספר ובאזור המשמש למעבר תלמידים, המחישה באופן דרמטי את הסכנה הבטיחותית הטמונה במתחם שבו קיים מבנה בלתי חוקי. האירוע הוביל לפינוי מיידי של תלמידים וצוות הוראה, וילד שנכח במקום נפגע באורח קל משאיפת עשן ופונה עצמאית לבית החולים.

על פי הודעת רשות הכבאות, השריפה פרצה סמוך למבנה ולא בתוכו, אולם הקרבה בין מוקד האש, המבנה ובית הספר ממחישה את פוטנציאל הסיכון במרחב עירוני צפוף. במצב כזה, כל אירוע חריג עלול להתפתח במהירות ולהשפיע על מבנים סמוכים ועל האוכלוסייה במקום.

מבנה ללא היתר על תוואי המטרו

מדובר במבנה שנבנה ללא היתר, על תוואי המטרו העתידי, וקיים בעניינו צו הריסה. מבנה ללא היתר הוא מבנה שלא נבדקה בטיחותו ההנדסית, וכן לא נבחנו היבטים נוספים של בטיחותו מפני סכנות אש וחשמל.

ברשות לאכיפה במקרקעין מדגישים כי בנייה בניגוד לדין היא סוגיה תכנונית בעיקרה, אך בעלת השלכות נוספות כגון בטיחות. במבנים המשמשים את הציבור או המצויים בסמוך למוסדות חינוך ובאזורים שבהם עוברים ילדים ותושבים רבים, קיימת חשיבות מיוחדת להבטיח שהבנייה נעשית באופן חוקי, בטיחותי ונגיש.

"להקפיד על בנייה באופן חוקי"

מהרשות לאכיפה במקרקעין נמסר: "האירוע ממחיש עד כמה חשוב להקפיד על בנייה באופן חוקי, במיוחד במרחב עירוני צפוף ובסמוך למוסדות חינוך. בנייה בהתאם לדין נועדה לא רק לשמור על האינטרס הציבורי, אלא גם לצמצם סיכונים ולשמור על בטיחות הציבור".

הרשות הוסיפה כי "המבנה הבלתי חוקי, ממוקם על תוואי המטרו, מיועד להריסה. הרשות תפעל לפינויו בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו על ידי בית המשפט".

רקע: מאבק על בנייה בלתי חוקית

האירוע בבני ברק מצטרף לשורה של מקרים שבהם בנייה בלתי חוקית יוצרת סיכונים בטיחוtiים. בחודשים האחרונים התמודדה העיר עם מקרה דומה ברחוב אהבת שלום, שם מאות תושבים חסמו הריסת מבנה לא חוקי תוך טענות כי העירייה מתעלמת מבעיות חמורות יותר.

בהקשר רחב יותר, הנושא של בנייה בלתי חוקית עומד על הפרק גם בירושלים, שם הכנסת דנה בהיעדר מדיניות כוללת לניהול ואכיפת השטחים הפתוחים. מחקר שהוצג בדיון הצביע על פגיעה של למעלה מ-3,500 דונם שטחים פתוחים כתוצאה מבנייה בלתי חוקית.