תופעת הבנייה הבלתי חוקית הפכה מזמן למציאות בשטח, אך יש פעמים שהטירוף של המציאות גובר על כל דמיון | בחצור הגלילית, בחרו מאן דהם לבנות תוספת בנייה באופן בלתי חוקי על גבי עמודים, בצורה לא תקנית ומסוכנת ביותר הן עבור הדיירים והן עבור התושבים שבסביבה - המשטרה ביצעה הריסה (חדשות)
בעקבות גל האלימות הגובר והולך בחלק מההתנחלויות, גם כלפי כוחות צה"ל וכוחות הביטחון הנמצאים במקום כדי להגן על המתנחלים, שר הביטחון משה (בוגי) יעלון יצא לאחרונה בהנחיה חדשה, לפיה, בנייה בלתי חוקית תיהרס תחילה בהתנחלויות המוגדרות במערכת הביטחון כאלימות במיוחד (חדשות)