מה קורה בירושלים? תופעות הבנייה הבלתי חוקית עולות ומתגברות

לקראת טיפול מעמיק? ועדת הפנים של הכנסת קיימה היום (רביעי) דיון בנושא הבנייה הבלתי חוקית והיעדר מדיניות כוללת לניהול ואכיפת השטחים הפתוחים סביב ירושלים.

בדיון השתתפו נציגי עמותת רגבים, עיריית ירושלים, היחידה לאכיפה במקרקעין, משטרת ישראל, רשם הקבלנים והמשרד למורשת ירושלים.

נציגי עמותת רגבים הציגו בתחילת הדיון מחקר חדש המצביע על פגיעה של למעלה מ־3,500 דונם שטחים פתוחים כתוצאה מבנייה בלתי חוקית. מהמחקר עלה כי 97% מהבניה הבלתי חוקית מקורה במזרח העיר וכי ב-5 השנים האחרונות חל שיפור ניכר בכמות הבניה הבלתי חוקית בעיקר בשל כניסת חוק קמיניץ לתוקף. לדבריהם, הפערים באכיפה בין מזרח ומערב ירושלים גורמים לפגיעה במשילות, בתשתיות ובסביבה.

נציגי עיריית ירושלים שהשתתפו בדיון הדגישו כי העירייה תומכת בצפיפות עירונית ובהתחדשות עירונית במקום בזליגה לשטחים הפתוחים, אך נדרשת תמיכה ממשלתית משמעותית להסדרה תכנונית יעילה.

היחידה לאכיפה במקרקעין ומשטרת ישראל הציגו את האתגרים בשטח, במיוחד באזורים שמעבר לגדר הביטחון, שם נדרשת נוכחות צבאית לביצוע פעולות. עם זאת טענו כי ישנו שיפור ביכולות האכיפה, כולל שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

נציג רשם הקבלנים עדכן כי מקודמת חקיקה חדשה שתאפשר הטלת סנקציות גם על מי שאינם בעלי רישיון קבלן, צעד שיחזק את ההרתעה ויצמצם בנייה בלתי חוקית.

נציגת המשרד למורשת ירושלים הודיעה כי הוקמה ועדת היגוי להסדרת התכנון הסטטוטורי באזור, אך התהליך ממתין לאישור תקציבי ממשרד האוצר.

בסיום הדיון קבע יו”ר הוועדה ח״כ קרויזר, כי שמירה על השטחים הפתוחים היא ערך לאומי שיש לאזן מול צורכי הפיתוח, לדבריו: ״ננפץ את קונספצית הבניה. אין כאן בעיה בהיתרי בניה או צורך קיומי של תושבי ירושלים להתפתח ולגדול, אלא מדובר במהלך פוליטי מובהק לשנות את אופיה של מדינת ישראל ולקבוע מסמרות בשטח במסווה של מטרות אחרות".

הוועדה החליטה לקיים דיון מעקב נוסף שבו יידרש המשרד למורשת ירושלים להציג לוחות זמנים ברורים ליישום ההחלטות.