מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל ( צילום: פלאש 90 )

היועצת המשפטית לממשלה עומדת היום (רביעי) על עמדתה בסוגיית הכנס לזכרו של מרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל: למרות הסערה שהתעוררה בעקבות הפרסום ב'כיכר השבת' ופניית מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן, היא מתעקשת כי הכנס הממשלתי לא יוכל להתקיים לפני הבחירות אלא רק לאחריהן.

התשובה נמסרה לאחר שאבידן פנה לייעוץ המשפטי לממשלה בעקבות ההחלטה שלא לאפשר את קיום הכנס במועד שתכנן המשרד. כעת, בתשובה שנשלחה אליו, מבהירים בייעוץ המשפטי כי בכל הנוגע לכנס העיון, העמדה נותרה בעינה. עם זאת, בייעוץ המשפטי מבקשים להדגיש כי לא נאסרה עצם הנצחתו של מרן. "אין חולק על החשיבות הציבורית שבהנצחת כב' מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל וזאת בסמוך ליום פטירתו", נכתב בפתח המכתב. "כל טענה לפיה נעשה דבר כדי לגרוע מכבודו היא חסרת יסוד". בתשובה נכתב כי "לא ניתנה כל הנחיה כללית בעניין קיום או דחיית אירועי ההנצחה לרב זצ"ל, לרבות האזכרה והטקסים הממלכתיים ובפרט, כי אין מניעה לקיימם". פגישה סוערת בין נציגי הסיעות ב'אגודת ישראל'; האשמות הוטחו בנציגי גור וויז'ניץ חנני ברייטקופף | 01.09.26 כלומר, אירועי הנצחה לזכר מרן יכולים להתקיים, והאיסור אינו חל באופן גורף על האזכרות והאירועים השונים. אלא שבכל הנוגע לכנס העיון הממשלתי שאותו מבקש המשרד לשירותי דת לערוך, בייעוץ המשפטי מסרבים לאפשר את קיומו לפני הבחירות.

מכתב התשובה ליהודה אבידן

המשרד ביקש לקיים את האירוע בין 6 ל-8 באוקטובר. בתשובה מציינים בייעוץ המשפטי כי מדובר באירוע הכולל בין היתר תכנים חזותיים ומיצגים, וכי הוא צפוי לזכות לסיקור תקשורתי נרחב. בעקבות זאת, עמדתם היא שאת הכנס ניתן יהיה לערוך לאחר מועד הבחירות.

נקודה נוספת שעולה מהתשובה נוגעת למועד יום השנה לפטירת מרן. יום האזכרה יחול ב-14 באוקטובר, ואילו המשרד ביקש להתחיל את האירוע כבר ב-6 באוקטובר, שמונה ימים קודם לכן. בייעוץ המשפטי משתמשים בפער הזה כדי להסביר מדוע לשיטתם ניתן לדחות את הכנס גם למועד שלאחר הבחירות.

טענותיו של אבידן על האפליה בין הכנס לזכר מרן לעומת הכנסים הצפויים בסמוך לבחירות לציון יום הירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, לא קיבלו התייחסות במכתב.