 דלג לתוכן הראשי
"אין חולק על החשיבות הציבורית"

היועמ"שית מתעקשת: הכנס לזכרו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל - יידחה לאחר הבחירות

עוזר היועמ"שית השיב למנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן כי אין כל הנחיה לגרוע מכבודו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, אך מבהירים כי כנס עיוני במימון ממשלתי בעל סיקור תקשורתי נרחב יצטרך להידחות לאחר הבחירות, אך הוא מדגיש כי "אין מניעה לקיים כל אירוע במימון שאינו ממשלתי" (משפט)

2תגובות
מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל (צילום: פלאש 90)

היועצת המשפטית לממשלה עומדת היום (רביעי) על עמדתה בסוגיית הכנס לזכרו של מרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל: למרות הסערה שהתעוררה בעקבות הפרסום ב'כיכר השבת' ופניית מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן, היא מתעקשת כי הכנס הממשלתי לא יוכל להתקיים לפני הבחירות אלא רק לאחריהן.

התשובה נמסרה לאחר שאבידן פנה לייעוץ המשפטי לממשלה בעקבות ההחלטה שלא לאפשר את קיום הכנס במועד שתכנן המשרד. כעת, בתשובה שנשלחה אליו, מבהירים בייעוץ המשפטי כי בכל הנוגע לכנס העיון, העמדה נותרה בעינה.

עם זאת, בייעוץ המשפטי מבקשים להדגיש כי לא נאסרה עצם הנצחתו של מרן. "אין חולק על החשיבות הציבורית שבהנצחת כב' מרן זצ"ל וזאת בסמוך ליום פטירתו", נכתב בפתח המכתב. "כל טענה לפיה נעשה דבר כדי לגרוע מכבודו היא חסרת יסוד".

בתשובה נכתב כי "לא ניתנה כל הנחיה כללית בעניין קיום או דחיית אירועי ההנצחה לרב זצ"ל, לרבות האזכרה והטקסים הממלכתיים ובפרט, כי אין מניעה לקיימם".

כלומר, אירועי הנצחה לזכר מרן יכולים להתקיים, והאיסור אינו חל באופן גורף על האזכרות והאירועים השונים. אלא שבכל הנוגע לכנס העיון הממשלתי שאותו מבקש המשרד לשירותי דת לערוך, בייעוץ המשפטי מסרבים לאפשר את קיומו לפני הבחירות.

מכתב התשובה ליהודה אבידן

המשרד ביקש לקיים את האירוע בין 6 ל-8 באוקטובר. בתשובה מציינים בייעוץ המשפטי כי מדובר באירוע הכולל בין היתר תכנים חזותיים ומיצגים, וכי הוא צפוי לזכות לסיקור תקשורתי נרחב. בעקבות זאת, עמדתם היא שאת הכנס ניתן יהיה לערוך לאחר מועד הבחירות.

נקודה נוספת שעולה מהתשובה נוגעת למועד יום השנה לפטירת מרן. יום האזכרה יחול ב-14 באוקטובר, ואילו המשרד ביקש להתחיל את האירוע כבר ב-6 באוקטובר, שמונה ימים קודם לכן. בייעוץ המשפטי משתמשים בפער הזה כדי להסביר מדוע לשיטתם ניתן לדחות את הכנס גם למועד שלאחר הבחירות.

טענותיו של אבידן על האפליה בין הכנס לזכר מרן לעומת הכנסים הצפויים בסמוך לבחירות לציון יום הירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, לא קיבלו התייחסות במכתב.
ש"סהרב עובדיה יוסףהיועץ המשפטי לממשלהיהודה אבידןהמשרד לשירותי דתבחירות לכנסתבחירות 2026

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
צודקת בהחלט. אם אפשר לקיים שובע לפני המועד אפשר לקיים שבוע אחרי. אומרים שההשפעה של ההילולה של הצדיק היא 3 ימים...
חרדית
1
מבינה בהחלט!
זה יהיה רק פוליטי

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר