השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר העביר הבוקר (רביעי) מסר חד משמעי לגורמים בכירים במפלגת הליכוד: אם אכן מבקשים להעביר את חברת הכנסת טלי גוטליב לעוצמה יהודית - עליהם לבצע היום את ההליכים הטכניים והמשפטיים הנדרשים. אחרת, כך הבהיר, חלון ההזדמנות מבחינתו נסגר.

בן גביר ציין כי בכוונתו להתחיל להודיע היום למועמדי עוצמה יהודית על שיבוצם ברשימה לכנסת, מהלך שלאחריו לא ניתן יהיה לבטל את ההסדר. "אם אכן הליכוד מבקש להעביר את טלי גוטליב לעוצמה יהודית - בצעו היום את ההליכים הנדרשים, במקום התדרוכים הריקים לתקשורת", מסר השר. "אחרת חלון ההזדמנות מבחינתי נסגר, אני מתחיל בהודעות למועמדים על שיבוץ ברשימה ואחר כך יהיה מאוחר מדי".

המסר המחריף מגיע לדבריו על רקע פער משמעותי בין התדרוכים שמגיעים מהליכוד לבין המציאות בשטח.

בימים האחרונים דווח על מגעים אינטנסיביים להעברת גוטליב לעוצמה יהודית, אולם בפועל לא בוצע אף צעד מעשי לקידום העניין. בליכוד לא רק שלא נקטו בהליכים הטכניים הנדרשים, אלא אף סיכלו יוזמות של גורמים שונים שניסו לקדם את המהלך.

בעוצמה יהודית מעריכים כי הליכוד מנסה לנהל משא ומתן כדי לקבל עוד דברים בתמורה להעברת גוטליב. "גם ככה העסקה הזו ספקולטיבית מאוד", טענו במפלגה. "יש גורמים במפלגת עוצמה יהודית שמתנגדים אליה בתוקף, כך שמריחת הזמן מצד הליכוד מורידה את הגולל על האופציה, שהולכת ונמוגה".

בעוצמה יהודית גם סבורים שהמתח הציבורי בין גוטליב לליכוד ישחק לטובתם בקלפי, גם אם בסופו של דבר היא לא תעבור למפלגה בפועל. המחלוקת הציבורית והתחושה שגוטליב מודרת מהליכוד עשויים למשוך אליהם מצביעים שמזדהים עם הביקורת שלה על ראש הממשלה ועל סביבתו.

גוטליב עצמה השאירה בימים האחרונים את הדלת פתוחה למעבר. בריאיון לערוץ 14 היא אמרה: "ראש הממשלה לצערי לא רוצה אותי בליכוד. כשאקבל הצעה קונקרטית אשקול אותה, אם לא אצטרך להתפטר מהכנסת". היא תקפה את סביבת נתניהו וטענה כי היא מודרת מקמפיין הליכוד וכי ראש הממשלה אינו מעוניין לאפשר לה תפקיד בכיר בממשלה הבאה.