ילד כבן 9 לקה בדלקת מוחית ומאושפז במצב קשה; חשד שנדבק בכנרת

משרד הבריאות מעדכן כי ילד כבן 9 לקה בדלקת מוחית, מורדם ומונשם בטיפול נמרץ בבית החולים רמב"ם. אתמול בלילה נשלחה דגימה למעבדות משרד הבריאות שאיששה את החשד שהילד חלה כתוצאה מאמבה נדירה (naegleria Fowleri).

חקירה אפידמיולוגית ראשונית העלתה כי הילד שחה בחוף כורסי בכנרת כשבוע לפני אשפוזו.

במשרד הבריאות מציינים כי מדובר על מחלה נדירה, בעולם דווחו פחות מ-500 מקרים מהם שניים אובחנו בארה"ב בשנה האחרונה, כאשר בישראל היו בשנים האחרונות שלושה מקרים.

מדובר על מחלה נדירה ששיעור התמותה ממנה גבוה. Naegleria fowleri היא אמבה מיקרוסקופית נדירה הנמצאת בעיקר במקורות מים מתוקים וחמים. במקרים נדירים ביותר היא עלולה לגרום לזיהום קשה במערכת העצבים המרכזית. ההדבקה עלולה להתרחש כאשר מים המכילים את האמבה נכנסים דרך האף, ומשם האמבה יכולה להגיע למוח. המחלה אינה נגרמת משתיית מים ואינה עוברת מאדם לאדם.

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כדי לצמצם את הסיכון בעת רחצה במים מתוקים וחמים מומלץ להימנע ככל האפשר מכניסת מים לאף, במיוחד בעת קפיצה, צלילה או הכנסת הראש למים. ניתן לסגור את האף או להשתמש באטם אף. מומלץ גם להימנע מחפירה או ערבול של הקרקעית במים רדודים, שבהם האמבה עלולה להימצא בריכוז גבוה יותר.

מתי לפנות לבדיקה רפואית? לאחר חשיפה למים מתוקים וחמים, הופעה של חום, כאב ראש משמעותי, בחילות או הקאות, ובמיוחד אם מתפתחים בהמשך קשיון עורף, בלבול או ישנוניות חריגה ושינוי במצב ההכרה, מחייבת פנייה רפואית דחופה וציון החשיפה למים. המחלה נדירה מאוד, אך כאשר היא מתרחשת היא עלולה להתקדם במהירות.