באשמורת הבוקר: סליחות ותקיעת שופר בביתו של זקן מנהיגי ברסלב

בבית המדרש קרעטשניף בקרית גת נחגגה שמחת האירוסין לנכדת האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת זצ"ל, בת לחתנו הרב שלמה צדוק זייבאלד, בן אב"ד אלדשטאט. עב"ג החתן בן הרב יהודה זאב קורנרייך, בן האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ וחתן הגה"צ אב"ד סקולען בני ברק | במהלך השמחה כיבד דוד הכלה, האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת, את דוד החתן, האדמו"ר מסקולען ירושלים, לשורר מניגוני החצר לכבוד השמחה | בשמחה השתתפה גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים נעלים מבני המשפחה והעיר (חסידים)
בחצר הקודש זוועהיל נערך מעמד "זכרנו לחיים", שעמד בסימן התחזקות וביצור חומות הבית היהודי מפני פגעי הטכנולוגיה | את המשא המרכזי נשא האדמו"ר מזוועהיל, אשר עמד בדברות קדשו על גודל הסכנה הניצבת לפתחנו ועל חובת השעה להתרחק מכל פגע | כמו כן נשא דברות קודש, הגה"צ אב"ד זוועהיל | בסיום המעמד חתמו החסידים על התקנון המיוחד במטרה להציב גדרים וסייגים השווים לכל נפש (חסידים)
רבבות חסידי ויז'ניץ התכנסו אמש לאמירת סליחות ראשונות בצל קודשו של האדמו"ר | טרם כניסת האדמו"ר למעמד, עלה בנו הגדול הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, ונשא משא חיזוק חוצב להבות • על הטיפולים הקשים, הגילוי המרעיש על הנהגת האדמו"ר, והקריאה הנוקבת: "איך אפשר בלי האש של ה'טיש'?" • המשא המלא (חסידים)
בהיכל הטישים הגדול במרכז החסידות בשכונת 'בית ישראל' בירושלים, ירד אמש בצאת השבת, האדמו"ר מפינסק קרלין לפני התיבה לאמירת סליחות ראשונות מתוך התעוררות עצומה | בסיום אמירת הסליחות הורה האדמו"ר לומר חו"ק פרקי תהילים לרפואתו השלימה של האדמו"ר מויז'ניץ | בסיום המעמד עברו החסידים להתברך (חסידים)
בעוד כלל האדמו"רים עסוקים בימים אלו בקבלת פני החסידים לקראת הימים הנוראים, האדמו"ר מויז'ניץ לונדון הגיע לחיזוק במוסד לבחורים מיוחדים בעירו • צפו במראות הוד מהביקור והרגע שבו ויתר הרבי על הגבאים וצעד שלב ביד עם הבחור המיוחד (חסידים)
בקול רינה ותודה נחוגה אמש (רביעי) שמחת נישואי נכד האדמו"ר מלעלוב, החתן, בן לבנו הרה"צ רבי יואל בידרמן, עב"ג הכלה בת האדמו"ר מאופלע, חתן האדמו"ר ממודז'יץ • מאות חסידים נרגשים משלושת החצרות חגגו את השמחה הגדולה עד לשעות המאוחרות הלילה (חסידים)
גדולי האדמו"רים של ארה"ב המריאו בשעה האחרונה לפגישה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ: האחים האדמו"רים מסאטמר, האדמו"ר מויז'ניץ מונסי והאדמו"ר מבאבוב | האדמו"ר מסקווירא, שנבצר ממנו להגיע, שיגר מכתב ברכה לנשיא באמצעות בנו הבכור הרה"צ רבי אהרן מנדל טברסקי | צפו בתיעוד מרגעי הגעתם של האדמו"רים לקראת ההמראה במטוסים פרטיים אל עבר וושינגטון (חסדים)
האדמו"ר מתולדות אהרן הגיע אמש (רביעי) לביקור במעונו של אחיו, האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, לברך ולהתברך בברכת השנים | הפגישה בין שני האחים ארכה למעלה משעה ביחידות, ובסיום הביקור ליווה האדמו"ר מתוא"י את אחיו האדמו"ר מתו"א עד לפתח הבית ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי חתם אמש (רביעי) את מסע ההוד בת שבוע ימים בארץ הקודש. בדרך לנתב"ג הגיע לביקור פרידה מיוחד אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק | במהלך הביקור הסבו האדמו"רים לטיש לחיים יחדיו, לרגל שמחת אירוסי נינת האדמו"ר | צפו בתיעוד (חסידים)
הקב"ה מחכה לתפילה של כל אחד מאיתנו, גם שלך, כותב רבי נחמן: הקב"ה מתאווה לתפילתן של ישראל, ומקבל מזה תענוג גדול... ויש לא מעט אנשים שקשה להם להתרכז בתפילות, והם שואלים את עצמם: מה הקב"ה מצפה ממך? התשובה של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)
עשרות שוטרים פשטו על יעדים בקרייה החסידית של ברסלב בצפון ועיכבו עשרות חשודים • החקירה חשפה שיטת ביצוע מתוחכמת של חתונות חשאיות של קטינים |המבצע מגיע כשבועיים בלבד לאחר שעוכבו לחקירה מעל 20 חשודים נוספים במעורבות בתופעה | המשטרה: "נמשיך לפעול בנחישות" (חדשות חרדים)
חידוש בהיכל ביהמ"ד הגדול בקריית בעלזא בירושלים: לקראת ימי הרחמים והסליחות והחגים הבעל"ט, הוחלט על שינוי היסטורי במקום תפילתו של האדמו"ר מבעלזא, שיעבור לשבת על גבי במה מוגבהת ומיוחדת שתוקם על מדרגות ארון הקודש | לאחר קבלת 'ברכת הדרך' מהרה"צ מבעלזא, הגיע המשב"ק הרב יחיאל מיכל פירר לפקח מקרוב על סיום העבודות (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי שביקר בארה"ק, הגיע בליל שלישי באישון לילה לביקור במעונו של גיסו, הגה"צ רבי זאב ארנסטר, אב"ד שכונת 'מאור החיים' בירושלים, שם הרחיבו השניים בשיחה מלאה בזכרונות הוד מימי קדם עת זכו לחסות בצל זקנם, האדמו"ר בעל ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זי"ע | צפו בתיעוד (חסידים)
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