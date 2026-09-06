 דלג לתוכן הראשי
הִדָּרֶשׁ לָמוֹ מִשְּׁמֵי מְעוֹנֶךָ

באשמורת הבוקר: סליחות ותקיעת שופר בביתו של זקן מנהיגי ברסלב

באשמורת הבוקר אמר הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב, סליחות ראשונות בביתו נאווה קודש, לאחר מכן התפלל תפילת שחרית ובסיומה תקע בשופר כנהוג | תיעוד מיוחד (חסידים)

א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
א' סליחות אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סליחות ראשונותהרב יעקב מאיר שכטרתקיעת שופר

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים

|

להציב גדרים

|

תחזיר לנו את הרבי

||
2

הרבי ירד לפני התיבה

|

סיפור חסידי למוצ"ש

|

נשמותיהם בוקעות רקיעים

||
5

בקול רינה ותודה

|

צפו בתיעוד מרגעי ההמראה

||
2

שֶׁבֶת אַחִים גַּם יָחַד

||
2

בדרך לנתב"ג

|

עצה מרבי נחמן

||
2

"במסווה של אירוסין"

||
23

מ"ממעמקים" לבמה מוגבהת

||
7

צפו בתיעוד

||
2
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר