בצילם של הימים הנוראים, בהם אנו מרבים ב"עבודה שבלב", בתפילה למי שאמר והיה העולם, התכנסנו לשורת ראיונות מרתקים עם חזנים ממגוון עדות וקהילות. ובפרק היום, התיישב המראיין משה מנס עם ר' מרדכי גרנביץ מחבר הספר 'יחיד' מבט אל רבי נחמן ומשנתו, אתו דיברנו והרחבנו על ימים אלו ועל תורת רבינו.

עמידה לפני ה' - מעבר להרס העצמי

ראש השנה, לפי גרנביץ', הוא ראשית לכל היזכרות בעצם המציאות שלנו בעולם: השם החליט שאני פה, ומהמקום הזה מתחיל הכל. בשטף החיים המונוטוני – בין מרוץ הפרנסה, המשפחה וההישרדות היומיומית – ראש השנה מהווה "תרכיז" שמטרתו לפנות את רעשי הרקע ולהציב את האדם כפי שהוא לפני הבורא.

כשנשאל על המתח בין תפיסה זו לבין אימת הדין של "אונתנה תוקף", הסביר גרנביץ' כי חשבון נפש אינו מנוכר, אך הוא חייב להישען על מצע של אמון בטוב.

סכנת "הטיית השליליות" (Negativity Bias): המוח האנושי מנווט להסתכל על כתם שחור בדף לבן ולהגדיר את הדף כולו כמלוכלך. כשאדם מביט בעצמו רק דרך השלילי, חשבון הנפש הופך להלקאה עצמית ולייאוש ("ככה אני"). ייאוש זה מעניק לפעמים "פטור" פסיכולוגי מעבודה עצמית.

מציאת נקודות טובות כקטליזטור: תורתו של רבי נחמן מברסלב על חיפוש הנקודות הטובות אינה "מריחה" מלטפת שנועדה להשאיר את האדם בפסיביות. להפך – חגיגת הטוב היא התנאי הנפשי היחיד שמאפשר להסתכל במראה בכנות מבלי להתרסק.

משל הילד והציור: כשילד מביא ציור ואינו מקבל שבח סתמי אלא שיקוף של טוב אמיתי ומפורט (למשל, התייחסות למקור או לכנף), נולד בו חשק טבעי לשדרג את הציור. השיקוף החיובי מייצר מוטיבציה לבניין ולתיקון, ולא להרס.

האם תורת ברסלב היא תירוץ לבינוניות?

משה מנס הציב בגלוי את הסטיגמה הרווחת: האם ההתמקדות בטוב והיעדר המסגרת המגזרית הנוקשה אינם מייצרים פתח לבינוניות ולהסרת אחריות?

גרנביץ' דחה את הטענה והסביר כי תורת ברסלב פונה בעת ובעונה אחת למדרגות הגבוהות ביותר ולנמוכות ביותר. לצד אנשים שמוצאים בה חבל הצלה בשאול תחתיות, לומדים בברסלב תלמידי חכמים מופלגים הפועלים מתוך תביעה עצמית ללא פשרות, קמים לחצות לילה ומדקדקים בכל סעיף בשולחן ערוך.

תפיסה זו משתקפת ביסודות תורתו של רבי נחמן:

מנגנון "רצוא ושוב" (תורה ו' בליקוטי מוהר"ן): בבחינת "רצוא" (כשאדם במלא התנופה וההישגיות), התשובה דורשת ממנו לא להסתפק במקומו כי יש עוד לאין-סוף להתקדם. בבחינת "שוב" (כשאדם בחוויית נסיגה ונפילה), התשובה דורשת ממנו לא להתייאש ולבחור אפילו בפסיק של רצון טוב כדי להתרומם.

"עושים בני אדם לבעלי תשובה": גרנביץ' הזכיר את אמירתו הידועה של רבי לוויל חשין זצ"ל. כשרב בישיבה לבעלי תשובה אמר לו שהוא הופך בעלי תשובה לבני אדם, השיב ר' לוויל: "אצלנו בברסלב לוקחים בני אדם ועושים מהם בעלי תשובה". תשובה אינה מעבר מגזרי חד-פעמי, אלא תנועה נפשית מתמדת.

סוד ה'יחיד' והמסע לאומן

באשר לתופעת הנסיעה המונית לאומן, טוען גרנביץ' (כותב הספר "יחיד" במשנת רבי נחמן) כי הראייה הסוציולוגית החיצונית מפספסת את העיקר. אומן איננה תנועה חברתית או טרנד מיינסטרים, אלא קיבוץ של יחידים.

הכוח המניע של אלול וראש השנה נשען על הדרך שסלל משה רבנו בעלייתו לקבלת לוחות שניים לאחר חטא העגל. זוהי "דרך קבושה" המבוססת על העיקרון שאין מוותרים על אף יהודי, אפילו הרחוק ביותר.

רבי נחמן, כמו הבעל תפילה בסיפורי המעשיות, אינו מכניס את חסידיו לתבנית לבוש אחידה או למנגנון ממוסד, אלא מקשיב לצרכיו הייחודיים של כל אדם. הזיקה הזו לכל נשמה ונשמה – ללא תליית הפשטה בעשייה חיצונית בלבד – היא שממשיכה ללחוש בלבבות, להעניק אמון בטוב ולעורר רצון פנימי להתקדמות מתמדת בעבודת השם.

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