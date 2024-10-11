אין כזה דבר 'נוסח ירושלמי' | למה אסור לשנות כלום במנגינות הימים הנוראים | כולם חושבים על הפיוט שהוא על עקידת יצחק, אבל הוא על הטרגדיה הנוראית של הבן שהתאסלם | ביצוע מרטיט לפיוט שמרסק לנו את הלב | שיחה מרתקת עם החזן והפייטן שלוקח אותנו אל השמחה שנמצאת בתוך אימת הדין (עבודה שבלב)
דווקא מתוך השבר הגדול קם וצמח לו החיבור הבלתי הגיוני | הרב אריה סירוקה בריאיון מרגש וסיפורים מטלטלים על האור והקירוב | המשפחה שנמחקה והתגובה המרגשת | הקיבוץ, שביקשו יומיים לפני יום כיפור מניין בהפרדה | הקיבוצניקית שבכל נדרי הגיעה לבית כנסת ובבוקר נסעה להפגין נגד המניין בהפרדה בתל אביב | ריאיון של גלות וגאולה | צפו (עבודה שבלב)
איך אפשר לטוס לשבת חזנות בחו"ל כשבישראל נמצאים במלחמה? | התפקיד המאתגר כחזן בהלוויות הנרצחים | ביצוע מרגש ל'מי שברך לחיילי צה"ל' | כיצד ילד שגדל במיינסטרים החרדי הפך לחזן בעל שם עולמי? | וגם, נוסחים ומנגינות בארץ ובעולם וכיצד מקרבים את הרחוקים ביותר בערוב ימיהם? | צפו בריאיון (עבודה שבלב)
בראיון מוזיקלי עם יצחק בן ארזה הוא שר ומדגים כיצד הימים הנוראים יכולים להראות פן של קירבה ואהבה | לצד ביצועים מרטיטים של דביקות מתוך המחזור הוא מספר מהיכן הנוסח עליו גדל ואיך הוא משלב אותו בתפילה, למה היה לו כל כך קשה לגשת לעמוד ואיך הוא מתמודד עם אימת הציבור? | צפו בריאיון (עבודה שבלב)
מאיפה הקול נובע ומה היסוד שלו? | אלו הטיפים המעשיים לכל חזן ובעל תפילה | הדגמה מעשית על ההבדל בין שימוש נכון בקול לבין מאמץ שיגרום לך להצטרד | האם פיתוח קול רלוונטי לכל אחד? | הטכניקה של בעלי החיים והדרך לשיר בעוצמה תוך שימוש בעצמות הגוף | צפו ולמדו הכל על פיתוח קול (עבודה שבלב)
איך נשמע טנור ואיך עושים בריטון? אחד הקולות העוצמתיים בדורנו, החזן ישראל נחמן תורג'מן מטלטל את האולפן בקולו | לתפילות של מי הקב"ה מחכה יותר - של הקרוב או של הרחוק? | מה ההבדל בין בתי הכנסת בארץ לארה"ב? | האם מתאים מנגינות של מוזיקה ועזית וסדרות טלוויזיה בבית הכנסת? | ריאיון מרתק (עבודה שבלב)
בין מסורת לחידוש, בין קודש לחול ובין הלב לנשמה | ריאיון עם הזמר והפייטן אמיר אליהו | תובנות מתוך שנים רבות בהן הוא חזן בארה"ב והודיה לאמרגן האישי שלו: מלך מלכי המלכים | וגם: טעימות מתוך הנוסחים - סורי, חלאבי, כורדי ומנגינות אשכנזיות. ואיך אפשר לשלב הכל? | צפו בריאיון (עבודה שבלב)
מ"מ החזן הצבאי הראשי, החזן דניאל כל טוב, מספר על הרגעים הקשים במלחמה ואיך זה משפיע עליו כשניגש אל עמוד החזן בתפילות הימים הנוראים | ריאיון מיוחד על עולם החזנות המשתנה והדרך לשמר ולשלב את הכל בתפילה | וגם, הילדות בצל גדול החזנים בבית הכנסת המיוחד בהר-נוף, מה המנגינה 'הרגילה' של התפילה ואיך היא משתנית ממקום למקום? | צפו (עבודה שבלב)
במסגרת תוכנית 'עבודה שבלב' שתשודר לרגל הימים הנוראים, הגיע החזן חיים שטרן לריאיון מרתק במהלכו ביצע באולפן תפילה לשלום חיילנו הנמצאים במלחמה עצימה בימים אלו | האזינו לביצוע העוצמתי לתפילה שחיבר הרב הצבאי הראשי אלוף שלמה גורן (עבודה שבלב)
מגיל 12 הוא עולה את הפיוטים בבית כנסת של סבא בבאר שבע • פרק נוסף בתוכנית עבודה שבלב והפעם עם חיים חג'בי • האם כל התימנים יודעים ויכולים לגשת לעמוד • על המניין התימני באומן וגם 'ונתנה תוקף' במנגינה שלא שמעתם • ןמה ההבדל בין הנוסחאות השונות של יהודי תימן, שאמי ובאלדי (חרדים)
בראש השנה, בוכים או לא? תשובה מפתיעה ומעוררת • שיחת חיזוק עם הרב אבא טרוצקי, מלווה בשירה מרגשת • האם פסטיבל שירת הסליחות הוא קרבת אלוקים אמתית? • סיפורים ומוסר "אבינו מלכינו עשה עמנו צדקה וחסד" פרק נוסף מתוך 'עבודה שבלב' (TV)
"לקחת את המילים ולשיר אותן, מפסידים את העומק בנוסח הרגיל", טוען בעל התפילה הליטאי, הרב איתמר מרינגר, במסגרת ריאיון מרתק על תפילות הימים הנוראים לפי הנוסח הליטאי | האם ניתן להכניס מנגינות חדשות ומי מחליט, וגם: עד כמה החזן צריך להיות דומיננטי וחזק ומה עושים כשהציבור ישן | צפו בפרק 2 (עבודה שבלב)
מה ניתן לשנות ולחדש במנגינות וכיצד אנדראה בוצ'לי יכול להשתלב בנוסח? • מאין הכוחות לגשת לעמוד בכל התפילות ואיך מתכוננים רוחנית? • וגם: אמירה נחרצת על פסטיבל הסליחות, פיוטים מיוחדים ואיך משלבים את הציבור • מיוחד לראש השנה והימים הנוראים (תפילות)
"אני לא משמש חזן, אין לי עדין אומץ" אומר מי שלא חושש מהופעות בפני קהל • "לקחת את הציבור על הכתפיים זה חתיכת פרויקט" • איך מחברים את הלחן של פריד אל אטראש לקדיש • איך בוחרים את המודוס ואיך זה משפיע על כל התפילה • הפיוט לו הוא מחכה כל השנה ומה גורם לו לבכות (עבודה שבלב)
כיצד הנוסח הדתי לאומי של 'מרכז הרב' מגיע מישיבת 'וולוז'ין', איזו מנגינה חיבר הרב משה צבי נריה ואיך אפשר לזכור 6 מנגינות שונות לקדיש? • בפרק השישי של 'עבודה שבלב': שיחה היסטורית עם הרב ירחמיאל וייס, שהיה ראש הישיבה בישיבה לצעירים ב'מרכז הרב' וניגש לעמוד מעל 50 שנה • צפו (עבודה שבלב)
בתפילה התימנית כולם מתפללים יחד ואף הילדים שותפים • מה שונים הטקסטים של נוסח התִּכְּלַאל? והאם בימים נוראים יש מנגינות מיוחדות ומדוע הכל נשמע אותו דבר? • בפרק החמישי של 'עבודה שבלב': שיחה מעמיקה עם שליח הציבור הרב יוסי גמליאל שגם מנעים בקולו המיוחד (עבודה שבלב)