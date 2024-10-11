כיכר השבת

בצילם של הימים הנוראים, בהם אנו מרבים ב"עבודה שבלב", בתפילה למי שאמר והיה העולם, התכנסנו לשורת ראיונות מרתקים עם חזנים ממגוון עדות וקהילות

הַמְבֹרָךְ  בְּכָל מַעֲרָךְ, בֵּין בְּמַטָּה בֵּין בְּמַעְלָה

1

"רואים רצון גדול" | צפו

4

שליחות ותפילה

2

איך ניגשים למלך

9

כל עצמותי תאמרנה

1

כתר יתנו לך

7

"עשה ואל תאחר"

9

התפילות השנה יראו אחרת

8

הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יִשְׁמֹר וְיַצִּיל

3

שֵׁבֶט יְהוּדָה בְּדֹחַק וּבְצַעַר

8

היסוד והסוד של הימים האלו

5

בָּאתִי לַעֲמֹד וּלְהִתְחַנֵּן לְפָנֶיךָ

14

אָחוֹת קְטַנָּה תְּפִלּוֹתֶיהָ עוֹרְכָה

6

עֵת שַׁעֲרֵי רָצוֹן לְהִפָּתֵחַ

4

הנוסח הדתי לאומי

12

עֵת שַׁעֲרֵי רָצוֹן לְהִפָּתֵחַ

17

