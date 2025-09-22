"אבא שלנו יודע לקרוא את הצעקה שמסתתרת בתוך הקשקושים שלנו"

בלב העיר נתניה, בבית הכנסת המרכזי "זכור לדוד", מתכנסים בני הקהילה לימים הנוראים, כשהם נושאים תפילה עמוקה ומלאת רגש. בראיון מרתק עם החזן והפייטן הרב יגאל קריספל, שמשמש כשליח ציבור ותיק בבית הכנסת, נחשפת רוח התפילה הספרדית, בה מתמזגים יחד יראת הדין ושמחת הקרבה לקדוש ברוך הוא.

בשיחה מרתקת עם משה מנס במסגרת התוכנית 'עבודה שבלב' הרב יגאל אף מבצע מספר פיוטים מתוך התפילה ומחבר אותנו לאימת הדין המלווה בשמחה עצומה לקראת זכיתינו בדין.

מנס פותח את הראיון בשאלה שחוזרת מדי שנה: כיצד משתלבת השמחה בתפילות הימים הנוראים, ימים של דין ורצינות?

קריספל מסביר כי במסורת הספרדית, התפילה אינה רק בקשה לסליחה, אלא גם ביטוי של קרבה ושמחה. "אנחנו רואים בני נוער שיוצאים בהמוניהם לסליחות בנתניה, שרים ורוקדים," הוא מספר בחיוך. "זה לא פסטיבל, כפי שחלק עשויים לחשוב, אלא דרך להביע את הכמיהה לקדוש ברוך הוא."

כדי להמחיש זאת, הוא משתף במשל מרגש על מלך שבנו חלה במחלה מסתורית. המלך מסר את בנו למטפל בחווה טיפולית, בתנאי שלא יראה אותו במשך חצי שנה. הילד, מתגעגע לאביו, כתב מכתבים שלא נשלחו, עד ששלח מכתב מקושקש בציורים ילדותיים. המטפל שלח את המכתב הזה, מתוך מחשבה שישקף את מצבו הקשה של הילד. אך המלך, שזיהה בקישקושים שפת קוד סודית שלימד את בנו, קרא בין השורות את זעקת הלב של הילד: "אבא, בוא לקחת אותי."

הרב קריספל משווה זאת לתפילות הימים הנוראים: "כשאנחנו שרים ורוקדים בסליחות, זה נראה מבחוץ כמו 'קשקושים', אבל הקדוש ברוך הוא מזהה את שפת הלב שלנו. השירה והריקוד הם הדרך שלנו לעקוף את המחסומים, להגיע אליו ולהפוך את כסא הדין לכסא הרחמים." המשל הזה ממחיש כיצד התפילה הספרדית משלבת רגש ושמחה, גם ברגעים של יראה עמוקה.

• הפייטן אמיר אליהו: "להיות חזן זה קודם כל ביני לבין הקב"ה"

• קול שמחזיק הכל: חזן שהוא גם ברסלב, גור, ספרדי ואשכנזי.

• 'ימים נוראים של קירבה ואהבה' | יצחק בן ארזה על איך ניגשים למלך.

ניחוחות המסורת: פיוטים שמזילים דמעות

הרב קריספל ממשיך ומשתף בחשיבות המנגינות המסורתיות של הימים הנוראים. בניגוד לשבתות הרגילות, שבהן החזן יכול לשלב מנגינות עכשוויות ואף חילוניות, בראש השנה וביום כיפור המנגינות הן קודש קודשים. "המנגינות האלה עתיקות, מדורי דורות, והן נכתבו במדויק לפיוטים של רבי יהודה הלוי ורבי שלמה אבן גבירול," הוא מסביר. "לשנות אותן זה כמו לעוות את המילים עצמן."

הוא מביא כדוגמה את הפיוט "עת שערי רצון להיפתח", שנכתב על ידי רבי יהודה בן שמואל אבאס, בהשראת סיפור עקדת יצחק. הפיוט, שמושר לפני תקיעת השופר, נושא עמו סיפור אישי טרגי: בנו של רבי יהודה התאסלם, והפיוט נכתב מתוך כאב האב על אובדן בנו הרוחני. "כשאני שר את הפיוט הזה, אני מרגיש את הדמעות זולגות," מודה הרב קריספל. "זה רגע של אמת, שבו השופר והתפילה מתחברים לכמיהה שלנו לסליחה ולקרבה."

בית הכנסת "זכור לדוד": לב המסורת בנתניה

בית הכנסת "זכור לדוד", שנוסד על ידי הרב דוד שלוש זצ"ל, הוא מרכז רוחני בנתניה, שבו התפילה הספרדית שומרת על ניחוחותיה העתיקים. הרב קריספל, ששירת כחזן במשך שנים רבות, למד את הנוסח הירושלמי האותנטי מהרב שלוש וממשיך להנחיל אותו. הוא מספר על ההבדל בין הנוסח הירושלמי המקורי, שהיה נהוג בעיר העתיקה לפני מאות שנים, לבין הנוסח הירושלמי המודרני, המשלב השפעות מבבל ומצפון אפריקה. "המנגינה של 'היום הרת עולם' בעיר העתיקה הייתה שונה, עם ניחוח טורקי ייחודי," הוא מסביר. "היום אין כזה דבר ירושלמי, זה ערבוב שנוצר כאן".

החזן כשליח ציבור: שליחות של לב וקול

הרב קריספל מדגיש את תפקידו של החזן כשליח ציבור, שתפקידו לא רק לשיר יפה, אלא להוביל את הקהל לחיבור רוחני עמוק. "חזן מגיע מהמילה 'חזון'," הוא אומר. "הוא צריך לראות את הקהל, להבין מי עומד מולו, ולהביא אותם להתעלות." הוא מספר על האתגר שבתפקיד: החזן חייב להיות אדם ראוי מבחינה הלכתית, בעל קול חזק וידע מוזיקלי, שיודע להתאים את התפילה לציבור. "בימים הנוראים, הקהל מחכה לרגע שבו החזן ייקח את הפיוט וייתן לו נשמה," הוא מוסיף.

לקראת סיום הראיון, הרב קריספל משתף בפיוט נוסף, "המבורך בכל מערך", שמושר במסורת הספרדית בצורה מרגשת במיוחד. הוא מבקש מהקהל להתחבר למילים ולמנגינה, שמבטאות את התקווה לברכה ורחמים. "שתהיה שנה של ברכות, שבה תפילותינו יתקבלו ברצון, וכל עם ישראל יחזור לביתו בשלום," הוא מברך. "שנזכה לעורר רחמים על חיילינו ועל כל עם ישראל, ושתהיה שנה טובה ומבורכת."

הראיון עם הרב קריספל הוא לא רק שיחה על תפילה, אלא מסע רוחני שמזכיר לנו את כוחה של השירה, המנגינה והלב היהודי בימים הנוראים. דרך המילים והמנגינות, הוא מזמין אותנו להתחבר מחדש למסורת, לקהילה ולקדוש ברוך הוא, כשאנו נושאים תפילה לשנה של שלום, בריאות וברכה.

