אין כזה דבר 'נוסח ירושלמי' | למה אסור לשנות כלום במנגינות הימים הנוראים | כולם חושבים על הפיוט שהוא על עקידת יצחק, אבל הוא על הטרגדיה הנוראית של הבן שהתאסלם | ביצוע מרטיט לפיוט שמרסק לנו את הלב | שיחה מרתקת עם החזן והפייטן שלוקח אותנו אל השמחה שנמצאת בתוך אימת הדין (עבודה שבלב)
"חורבן הרבנות", כך הגדירו רבני ההתיישבות, את הרפורמה אותה עומד לערוך המשרד לשירותי דת בעבודת הרבנים ● אמש הסתיים בירושלים כנס של רבני ההתיישבות, שעסק במכלול הנושאים בהם מתעסקים הרבנים ● ומי בחר להיעדר? השר יעקב מרגי. הסיבה: אריה דרעי נוכח ● מיוחד (חרדים)