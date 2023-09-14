אין כזה דבר 'נוסח ירושלמי' | למה אסור לשנות כלום במנגינות הימים הנוראים | כולם חושבים על הפיוט שהוא על עקידת יצחק, אבל הוא על הטרגדיה הנוראית של הבן שהתאסלם | ביצוע מרטיט לפיוט שמרסק לנו את הלב | שיחה מרתקת עם החזן והפייטן שלוקח אותנו אל השמחה שנמצאת בתוך אימת הדין (עבודה שבלב)
מה ניתן לשנות ולחדש במנגינות וכיצד אנדראה בוצ'לי יכול להשתלב בנוסח? • מאין הכוחות לגשת לעמוד בכל התפילות ואיך מתכוננים רוחנית? • וגם: אמירה נחרצת על פסטיבל הסליחות, פיוטים מיוחדים ואיך משלבים את הציבור • מיוחד לראש השנה והימים הנוראים (תפילות)