כיכר השבת
דבר ראשון |  The full program

מתמודד הנינג'ה משתף: אם לא הרב, היינו גומרים אותו | החרדים בתחתית הטבלה וזו הסיבה לשמוח

מכונות נייר הניגוב רק נראות תמימות, אך מדובר במזימה מרושעת | מי תורם למצנתקים המטרידים שמתקשרים באמצע הלילה | ראיון עם בחור הישיבה שמשתף בכאב על ראש הישיבה שגרם לו לשנוא את הדת והחיוך שהחזיר לו את האמונה | החרדים שפתחו התנחלויות ומדוע (דבר ראשון) 

תוכנית 'דבר ראשון' היום (ראשון), בהגשתו של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית, רגע לפני שמשתתפי השיעור קמים על מי שניבל את פיו ותקף את הרב יגאל כהן, מורה הרב לתלמידים ובתוכם את מי שצילם את הסרטון דביר אפרתי שלא לעשות כלום. בראיון מרתק עם הבחור שהגיע לאולפן אנחנו לומדים על מסע חייו של דביר שאף מתמודד נינג'ה בין לאומי שבזכות הרב לא הולך לתחרויות שמתרחשות בשבת.

עוד בכותרות: המתנחלים החרדים והיכן הם. הסדרת יישובים ביהודה ושומרון: הקבינט המדיני-ביטחוני אישר את הסדרתם של 19 יישובים חדשים ביו"ש (ביניהם גנים וכדים שפונו בעבר). המהלך, בהובלת השרים סמוטריץ' וכ"ץ, נועד לחזק את האחיזה בשטח ולבלום טרור. סמוטריץ' ציין כי מדובר בשיא של 69 יישובים שהוסדרו בתוך שלוש שנים.

חימוש מילואימניקים בבתיהם: כחלק מלקחי השבעה באוקטובר, צה"ל מחלק נשק ארוך וציוד מלא לכ-10,000 לוחמי מילואים מאוגדת "דוד" (אוגדה 96), האחראית על הגזרה המזרחית. הציוד יישמר בכספות ביתיות כדי לאפשר הקפצה מהירה של הלוחמים לזירה בתוך כשעה.

זיכרון ומחאה באוסטרליה: אוסטרליה ציינה שבוע לטבח האנטישמי בבונדיי ביץ' (15 נרצחים במסיבת חנוכה) בדקת דומייה וטקסים. ראש הממשלה אלבניזי ספג ביקורת וקריאות בוז על רקע הטיפול באנטישמיות, ובמקביל נאסרה הנפת דגלי חמאס וקריאות לאינתיפאדה בניו סאות' וויילס.

דוח השכר של הביטוח הלאומי (2025): השכר הממוצע עלה ל-15,098 ש"ח, כאשר הרצליה מובילה את טבלת השכר (כ-23 אלף ש"ח) וערים כמו רהט ומודיעין עילית בתחתית. הדוח מצביע על פערי שכר גבוהים בין גברים לנשים (54%) ועל שכר חציוני נמוך (10.5 אלף ש"ח), אל מול יוקר מחיה מאתגר.

וגם פרגון למתנדב: הבעת הערכה למתנדב רפאל בצלאל מארגון "ידידים", הטרדות הצילטוקים והמזימה הסודית שלא ברור מי עומד מאחוריה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדבר ראשון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר