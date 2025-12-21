תוכנית 'דבר ראשון' היום (ראשון), בהגשתו של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית, רגע לפני שמשתתפי השיעור קמים על מי שניבל את פיו ותקף את הרב יגאל כהן, מורה הרב לתלמידים ובתוכם את מי שצילם את הסרטון דביר אפרתי שלא לעשות כלום. בראיון מרתק עם הבחור שהגיע לאולפן אנחנו לומדים על מסע חייו של דביר שאף מתמודד נינג'ה בין לאומי שבזכות הרב לא הולך לתחרויות שמתרחשות בשבת.

עוד בכותרות: המתנחלים החרדים והיכן הם. הסדרת יישובים ביהודה ושומרון: הקבינט המדיני-ביטחוני אישר את הסדרתם של 19 יישובים חדשים ביו"ש (ביניהם גנים וכדים שפונו בעבר). המהלך, בהובלת השרים סמוטריץ' וכ"ץ, נועד לחזק את האחיזה בשטח ולבלום טרור. סמוטריץ' ציין כי מדובר בשיא של 69 יישובים שהוסדרו בתוך שלוש שנים.

חימוש מילואימניקים בבתיהם: כחלק מלקחי השבעה באוקטובר, צה"ל מחלק נשק ארוך וציוד מלא לכ-10,000 לוחמי מילואים מאוגדת "דוד" (אוגדה 96), האחראית על הגזרה המזרחית. הציוד יישמר בכספות ביתיות כדי לאפשר הקפצה מהירה של הלוחמים לזירה בתוך כשעה.

זיכרון ומחאה באוסטרליה: אוסטרליה ציינה שבוע לטבח האנטישמי בבונדיי ביץ' (15 נרצחים במסיבת חנוכה) בדקת דומייה וטקסים. ראש הממשלה אלבניזי ספג ביקורת וקריאות בוז על רקע הטיפול באנטישמיות, ובמקביל נאסרה הנפת דגלי חמאס וקריאות לאינתיפאדה בניו סאות' וויילס.

דוח השכר של הביטוח הלאומי (2025): השכר הממוצע עלה ל-15,098 ש"ח, כאשר הרצליה מובילה את טבלת השכר (כ-23 אלף ש"ח) וערים כמו רהט ומודיעין עילית בתחתית. הדוח מצביע על פערי שכר גבוהים בין גברים לנשים (54%) ועל שכר חציוני נמוך (10.5 אלף ש"ח), אל מול יוקר מחיה מאתגר.

וגם פרגון למתנדב: הבעת הערכה למתנדב רפאל בצלאל מארגון "ידידים", הטרדות הצילטוקים והמזימה הסודית שלא ברור מי עומד מאחוריה.