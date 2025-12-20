תפילות רבים ברחבי עולם התורה: במהלך השבת חלה החמרה רפואית קשה במצבו של זקן התלמידים של ה"חזון איש", שריד לדור דעה, הגאון רבי דוד מיכאל שמידל, ראש כולל "ישיבת טבריא – קוממיות" ומי שעומד עשרות שנים בחזית המערכות למען קדושת הקברים כיו"ר אגודת "אתרא קדישא".

הגר"ד שמידל אושפז בשבוע שעבר בבית החולים לאחר שסבל מדלקת ריאות חריפה. בשבת לפנות בוקר, אירעה התדרדרות פתאומית לאחר שהגר"ד נפל בבית החולים, ובעקבות כך, בשל קשיי נשימה ומצבו הרפואי המורכב, החליטו הרופאים להרדימו ולהנשימו.

עם צאת השבת, התפשטה הבשורה הקשה בקרב תלמידיו הרבים ומוקירי דרכו, והוחלט על קיום עצרות תפילה דחופות כבר במוצאי שבת קודש.

בבני ברק יתכנסו המונים בבית המדרש הגדול ברחוב חידושי הרי"ם 2, בשעה 23:00. ובירושלים בהיכל בית הכנסת "אהל שרה" (רחוב נחום בלכר), בשעה 20:30.

כמו כן יעתירו המונים ע"י ציונו של שמעון הצדיק בשעה 23:00.

הציבור נקרא לקרוא פרקי תהילים ולהעתיר לרפואתו השלמה והמהירה של הגאון רבי דוד מיכאל בן מרים לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל, והן ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים.