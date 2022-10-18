האסטרולוגית הפופולרית בעלת טור ההורסקופ המיתולוגי של "ידיעות אחרונות", שהפכה לדמות מוכרת מאוד במדינה, נפטרה בליל שבת לצד משפחתה. הותירה אחריה שני ילדים וחמישה נכדים. ההלוויה תיערך הערב מוצאי שבת בהר המנוחות בירושלים (בארץ)
כיום, כשאנחנו יודעים מעט על העולם המופלא המתקיים בתוך תא חי אחד – אי-אפשר שלא לעמוד משתאים. הצלחנו ליצור מחשבי-על, לבנות מכונות מתוחכמות ומשוכללות, להטיס חלליות לכוכבי-לכת – אבל כל זה איננו מתקרב לרמת המורכבות והדיוק של המערכות הפועלות בתוך תא אחד. לנו לא נותר אלא לעמוד פעורי-פה מול התבונה האלוקית הבלתי-נתפסת שמאחורי הבריאה
עצוב לראות איך אנשים מגייסים את האמונה שלהם בקב"ה או פסוקי תנ"ך כדי להצדיק את חוסר העשייה שלהם בחיים. טענות אלו עולות לרוב כנגד עולם האימון מקרב הציבור שומר המצוות: הקב"ה מנהל את העולם והוא מחליט עבור כל אחד מאתנו כמה ירוויח ואם נצליח. כך שעם כל הכבוד לעולם האימון, אין לו שום ערך לחיי אמונה