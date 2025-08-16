בגיל 85: נפטרה האסטרולוגית הדתיה והידועה מרים בנימיני ז"ל

מרים בנימיני, האסטרולוגית החרדית שזוהתה במשך עשרות שנים עם טור ההורסקופ הפופולרי במוסף 7 ימים של ידיעות אחרונות, נפטרה בגיל 85. בני משפחתה מסרו כי בתקופה האחרונה אושפזה, ובליל שבת הלכה לעולמה כשהיא מוקפת בבני משפחתה.

בנימיני, שנולדה בקיבוץ דתי, שילבה לאורך חייה אמונה עמוקה עם פרקטיקה אסטרולוגית. מכרים ותלמידים ספדו לה ואמרו כי לצד גישתה המעשית ומיומנותה בתחום האסטרולוגי, היא שידרה תמיד אמונה בבורא עולם והדגישה כי הכל ממנו והכוכבים רק אמצעי וכלי להבין את דרכי הקדוש ברוך הוא. את האסטרולוגיה תיארה כ"עוד מערכת חוקים – כמו מתמטיקה או מוזיקה" המצריכה פרשנות מדויקת.

מרים בנימיני זכרונה לברכה ( צילום: מתוך חשבון הפייסבוק של המנוחה מרים ע"ה )

אחד ממוקיריה הרבים אמר הערב בשיחה עם 'כיכר השבת': "מרים היתה אשת אמונה ויהדות בכל מאודה. במשך השנים היה לה קשר עם רבנים ואנשי מחשבה יהודית ואף סייעה בתרגום וביאור של ספרי קדמונים בתחום חכמת הכוכבים"

עוד הוסיף: "היה לה כשרון נדיר וידע עצום בתחומים רחבים מאד, בין היתר בדברי חכמים, ובענייני סוד. היתה בעלת לב חם, עסקה במצוות, בחסד ובמעשים טובים, בהצנעת לכת עם השם אלוקיה" ת.נ.צ.ב.ה.

בעיתון "ידיעות אחרונות" ספדו לה: "מרים בנימיני, מהאסטרולוגיות האהובות בישראל, הלכה לעולמה. במשך שנים ארוכות מרים ליוותה אותנו מדי שבוע בטוריה במוסף '7 ימים' של 'ידיעות אחרונות', והייתה לדמות מוכרת ומוערכת בכל בית. אנו מביעים צער עמוק על לכתה ומוסרים השתתפות בצער משפחתה. יהי זכרה ברוך".

בקריירה הארוכה שלה יוחסו לבנימיני תחזיות רבות: מהידיעה כי תתגרש עוד בטרם נישאה, ועד האזהרה לאחיה שנהרג בתאונת דרכים בגיל 53.

היא גם טענה כי הצילה מכר מהפסדים בבורסה כשייעצה לו למשוך כספים לפני קריסה, וחזתה נכונה את שני ניצחונותיו של דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות – בניגוד לסקרים.

על ישראל אמרה כי "במפת הלידה שלה אין שום סיכוי לשלום עם הפלסטינים".

לצד האמירות התקיפות, הקרינה בנימיני לאורך חייה אופטימיות יוצאת דופן: "אני שמחה בחלקי. תודה רבה לקדוש ברוך הוא שהמצב שלי לא יותר גרוע. אני מודה לו על מה שיש לי, אני לא ממורמרת אף פעם", נהגה לומר.