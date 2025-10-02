מאות נפגעים ביום הקדוש: הדו"ח המלא של מד"א

צוותי מגן דוד אדום היו עמוסים גם השנה במהלך יום הכיפורים והוזנקו ליותר מ־3,000 מקרים ברחבי הארץ.
על פי נתוני הארגון, החובשים והפראמדיקים העניקו טיפול רפואי ל־3,022 בני אדם, מתוכם 2,165 פונו להמשך טיפול בבתי החולים. 293 מתוכם חשו ברע, התייבשו או התעלפו עקב הצום.
נפגעי אזעקות ותאונות רכיבה
באשדוד נחבלו קל שבעה בני אדם שרצו למרחב מוגן בעת אזעקה שנשמעה בעיר. במקביל, 295 בני אדם נפצעו עקב רכיבה על אופניים, גלגיליות, קורקינטים וסקייטבורדים – מהם שמונה במצב בינוני והיתר קל.
תאונות דרכים
23 בני אדם נפגעו בתאונות דרכים, בהם שניים במצב קשה – נער בן 17 שרכב על אופניים ונפגע מרכב בתל אביב, וגבר בן 21 שהתהפך עם רכבו בכביש 444 סמוך לטייבה. עוד ארבעה נפצעו בינוני ו־17 קל.
יולדות וקריאות מיוחדות
צוותי מד"א העבירו 149 יולדות לבתי החולים, כאשר שלוש מהן ילדו במהלך יום הכיפורים בבית"ר עילית, ירושלים ונס ציונה בעזרת צוותי הארגון.
בנוסף, באילת פינו החובשים והפראמדיקים נער בן 13 שנפל מגובה של כ־3 מטרים ונחבל בראשו. מצבו הוגדר אנוש והוא הובהל תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים יוספטל.
אירועי אלימות קשים
29 בני אדם נפגעו באירועי אלימות ברחבי הארץ. בין הנפגעים שני הרוגים: צעירה בת 19 שמותה נקבע על ידי צוותי מד"א ברהט, וגבר בן 29 שנפצע אנושות בטובא־זנגריה, פונה תוך כדי החייאה לבית החולים זיו – שם נקבע מותו. בנוסף, שלושה נפצעו בינוני ו־24 קל.
