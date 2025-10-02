יום הכיפורים תשפ"ו מאות נפגעים ביום הקדוש: הדו"ח המלא של מד"א צוותי מד"א טיפלו במהלך יום הכיפורים ב־3,022 בני אדם ברחבי הארץ. בין המקרים: שני הרוגים באירועי אלימות, 23 פצועים בתאונות דרכים – בהם שניים קשה, 295 נפגעי רכיבה על אופניים וכלים קלים, ו־149 יולדות שפונו לבתי החולים (בארץ)

דה דניאל הרץ כיכר השבת | 19:15