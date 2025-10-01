מקורי: כך ניסו להבריח לישראל 80,000 פאקטים של סיגריות

יחידת יס"מ מכס אשדוד בשיתוף לוחמי יחידת הגבולות של היחידה המרכזית במחוז צפון של משטרת ישראל, מנהלת חקירה כנגד שני חשודים, תושבי הגליל, בחשד להברחת סיגריות לישראל מדובאי במסווה של טישו.

יחידת יס"מ מכס אשדוד ולוחמי יחידת הגבולות של היחידה המרכזית במחוז צפון של משטרת ישראל, ניהלו חקירה סמויה ממושכת בדבר ייבוא של שתי מכולות מדובאי, החשודות שמכילות סיגריות במסווה של טישו.

אתמול בשעות אחר הצהריים נמשכו המכולות מנמל אשדוד והחלו דרכן אל חברת היבואן, בבעלותם של שני החשודים. עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, בוצעה פשיטה על המקום וכן מעצר של החשודים.

מהחקירה עולות ראיות לפיהן החשודים ניסו להבריח מעל 80,000 פקאטים של סיגריות ששווי המיסים המוערך בגינם הוא כ-20 מיליון ש"ח.

החשודים הובאו לדיון בבית המשפט השלום באשקלון, שהחליט על שחרורם בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.