כיכר השבת
צפו בתיעוד

מקורי: כך ניסו להבריח לישראל 80,000 פאקטים של סיגריות

במסווה של טישו: מכס אשדוד ברשות המסים וימ"ר צפון במשטרת ישראל סיכלו הברחה של כ-80,000 פאקטים של סיגריות לישראל שהעלמת המס בגינם עומדת על כ-20 מיליון ש"ח (בארץ)

(צילום: דוברות המשטרה)

יחידת יס"מ מכס אשדוד בשיתוף לוחמי יחידת הגבולות של היחידה המרכזית במחוז צפון של , מנהלת חקירה כנגד שני חשודים, תושבי הגליל, בחשד להברחת סיגריות לישראל מדובאי במסווה של טישו.

יחידת יס"מ מכס אשדוד ולוחמי יחידת הגבולות של היחידה המרכזית במחוז צפון של משטרת ישראל, ניהלו חקירה סמויה ממושכת בדבר ייבוא של שתי מכולות מדובאי, החשודות שמכילות סיגריות במסווה של טישו.

אתמול בשעות אחר הצהריים נמשכו המכולות מנמל אשדוד והחלו דרכן אל חברת היבואן, בבעלותם של שני החשודים. עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, בוצעה פשיטה על המקום וכן מעצר של החשודים.

מהחקירה עולות ראיות לפיהן החשודים ניסו להבריח מעל 80,000 פקאטים של סיגריות ששווי המיסים המוערך בגינם הוא כ-20 מיליון ש"ח.

החשודים הובאו לדיון בבית המשפט השלום באשקלון, שהחליט על שחרורם בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.

(צילום: דוברות המשטרה)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר