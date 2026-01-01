"קורל" בירושלים ( צילום: שמוליק אריה )

בשירות המטאורולוגי מעריכים כי החל מהצהריים (חמישי), יחל מזג אוויר סוער שיימשך עד מחר בצהריים, במשטרה ישראל מפרסמים הנחיות חשובות.

במהלך היום הגשמים ילוו בסופות רעמים, וירדו בצפון ובמרכז. במקומות רבים בצפון ובמרכז הארץ, ובכלל זה באיזור השרון, גוש דן והחוף המרכזי, קיים צפי להצפות משמעותיות, כולל הצפות עירוניות. משעות אחה"צ הגשם ידרים גם להרי יהודה וירושלים, ולמישור החוף הדרומי, ולאור עוצמות הגשם הגבוהות קיים צפי להצפות מקומיות באזורים אלה. לקראת שעות הערב ואל תוך הלילה, הגשמים יגיעו גם למערב וצפון הנגב, לאזור ים המלח ומדבר יהודה, ולאור עוצמת הגשם הגבוהות, קיים צפי להצפות משמעותיות בחוף הדרומי וערי צפון הנגב, ושיטפונות בנחלים באזור זה. כמו כן, קיים גם צפי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. גשמי הברכה - הנתונים: בכמה עלה מפלס הכנרת וכמה אנו רחוקים מהקו העליון דוד הכהן | 10:21 נצפתה משוטטת במרחב: מבצע חילוץ יוצא דופן בלב העיר הפלסטינית משה בשן | 31.12.25 ביום שישי - השיטפונות וההצפות בדרום יפסקו בהדרגה עד לשעות הצהריים. בהתאם לכך, שוטרי משטרת ישראל ייפרסו באזורים הרלוונטיים בכדי לתת שירות מיטבי לציבור משתמשי הדרך, בכבישים ובצירים הראשיים בפרט, הכול במטרה לשמור על חייהם ובטיחותם של כלל אזרחי ישראל. במשטרה עדכנו: "אנחנו נפרסם כל מידע אודות חסימות כבישים ושיבושי תנועה בעקבות מזג האוויר וממליצה לציבור להימנע מהגעה למקומות בהם קיים חשש לפגעי מזג האוויר ולהיות קשובים לתחזיות מזג האוויר. המשטרה קוראת לציבור לנהוג בזהירות רבה ולא להתקרב לאזורים בהם קיים חשש לשיטפון, בשל הסכנות הקיימות לנפילה, היסחפות וטביעה". הנחיות וכללי בטיחות במזג האוויר הגשום חשוב להתעדכן בתחזית מזג האוויר ולפעול בהתאם להתרעות החיזוי.

יש לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות או טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות שעלולים להיות מוצפים נוכח מזג האוויר.

יש לפנות לגורמים המוסמכים לפני יציאה לטיול בשטח לשם קבלת מידע חיוני ועדכני.

חל איסור לחצות בכל אמצעי תחבורה כבישים מוצפים וערוצי מים, שלוליות ובורות מים ולא להתקרב אליהם. מדובר בסכנת חיים.

מטיילים מתבקשים שלא להיכנס לאזורים מסכני חיים.

אין להיכנס למעליות וחניונים תת קרקעיים בזמן שהם מוצפים.

לציבור הנהגים – יש להתאים את הנהיגה לתנאי הדרך.

הנחיות המשטרה

התחזית המלאה

מזג האוויר היום (חמישי) גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות, ירד בצפון הארץ ובמרכזה. ינשבו רוחות ערות. קיים חשש להצפות במרכז הארץ. תורגש ירידה קלה בטמפרטורות. משעות הצהריים הגשם יתפשט בהדרגה לצפון ומערב הנגב, ובמהלך הערב והלילה קיים צפי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, צפון ומערב הנגב.

הלילה: בחלקו הראשון של הלילה צפוי גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות, מצפון הארץ ועד לנגב, עם צפי לשטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, צפון ומערב הנגב, וצפי להצפות מקומיות לאורך מישור החוף והרי המרכז.

בחלקו השני של הלילה ולפנות בוקר שישי, הגשם יתרכז בעיקר במרכז הארץ, בנגב, בבקעת הירדן, מדבר יהודה וים המלח, עם המשך צפי לשטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, צפון ומערב הנגב, ובבקעה, וצפי להצפות בעיקר בדרום מישור החוף ודרום השפלה.

השירות המטאורולוגי פרסם הלילה 'אזהרה אדומה' על כמות משקעים משמעותית בכרמל, בחוף הכרמל, בצפון השרון, בגוש דן, בצפון השפלה, בצפון השומרון ובדרום השומרון ב-01/01 מ-02 עד 21. כמות הגשם הצפויה 50 עד 75 מ"מ.

קיים חשש כבד לזרימה מסוכנת בנחלים, להתפתחות פתאומית של שיטפונות בזק עוצמתיים, להצטברות סחף על כבישים ואף לחסימת צירי תנועה לפרקי זמן ממושכים.

כמו כן, קיים חשש כבד לנזק לתשתיות תחבורה ואף להצפות נרחבות ולנזק למבנים ותשתיות, וכן להיווצרות תנאי נהיגה מסוכנים. בשירות הדגישו כי קיים חשש לחיי אדם.

על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בשעות הבוקר עדיין צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר במרכז הארץ ובנגב. במהלך היום, הגשמים יתמעטו. צפויה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה.

ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-13

תל אביב: 14-18

באר שבע: 8-17

חיפה: 13-19

טבריה: 11-15

צפת: 5-11

אילת: 13-20