הגג של האולפן עף: ביצוע עוצמתי ומרגש לקטע התפילה

במסגרת התוכנית 'עבודה שבלב' עם משה מנס שהצטלמה במשך השנים השתתפו מעל 30 בעלי תפילה, חזנים, פייטנים ואורחים מיוחדים ששיתפו אותנו על העבודה שבלב בימים גדולים אלו.
בקטע זה מתוך התוכנית המלאה עם החזן ישראל נחמן תורג'מן מבצע ישראל קטע מיוחד ועוצמתי "באין מליץ יושר" - אם אין לנו מלאך מליץ יושר כנגד המקטרג, "תגיד ליעקב דבר חק ומשפט" - תבוא לפניך תקיעת השופר ותפעל את מידת הרחמים. שכן מצינו בשופר שנאמר בו 'תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו, כי חק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב'. לכתבה המלאה היכנסו כאן.
בנוסף, הנכם מוזמנים להיכנס לפרקים נוספים ולצפות במגוון ראיונות מחזקים ומחכימים עם הרבנים בעלי התפילה והפייטנים: דניאל כל טוב, חיים שטרן, צבי ויס, יחיאל לכטיגר. הפייטנים אלחנן משמרתי, אמיר אליהו, משה דווק יובל טייב, יגאל קריספל, משה ביננשטוק, ירחמיאל וייס, יצחק בן ארזה, עמיחי סובר, יוסי גמליאל אליאסף חפץ ועוד.
לכל הפרקים. היכנסו כאן.
