יצחק בן ארזה בביצוע לייב מצמרר ומרטיט: "שים שלום טובה וברכה"

במסגרת הפרויקט המיוחד 'עבודה שבלב', בו התארחו באולפן עם חזנים, פייטנים ושליחי ציבור. הגיע גם אמן הרגש יצחק בן ארזה. האזינו לאחד מהקטעים שביצע יחד עם המגיש משה מנס (מוזיקה)

(צילום: למי עזוז ואריאל לוי | עריכה: ידידיה כהן | הפקה: איציק אוחנה ואשר רוט)

במסגרת התוכנית 'עבודה שבלב' שהצטלמה במשך השנים השתתפו מעל 30 בעלי תפילה, חזנים, פייטנים ואורחים מיוחדים ששיתפו אותנו על העבודה שבלב בימים גדולים אלו.

בן המשתתפים. הרבנים בעלי התפילה והפייטנים: ישראל נחמן תורג'מן, דניאל כל טוב, חיים שטרן, צבי ויס, יחיאל לכטיגר, אלחנן משמרתי, אמיר אליהו, משה דווק יובל טייב, יגאל קריספל, משה ביננשטוק, ירחמיאל וייס, יצחק בן ארזה, עמיחי סובר, יוסי גמליאל, אליאסף חפץ ועוד.

היו גם פרקי ספישל מיוחדים עם מומחה לפיתוח קול, עם מי שמארגנים מניינים במקומות רחוקים ואף רבנים שהגיעו לחזק את עבודת התפילה.

לכל הפרקים. היכנסו כאן.

2
משה מנס אתה יכול להיות זמר!
משה
1
אני משוגע על יצחק בן ארזה למה אתה לא מוציא יותר שירים?
אברך ליטאי ממורמר

