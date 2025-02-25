הרב איצי אקרמן מלווה את משפחות החטופים מזה חודשים ארוכים באוהל התפילה ובמסעות לקברי צדיקים | בראיון מרגש ומעורר השראה הוא מספר על הרגעים המכוננים במסע שקראו דווקא באוטובוס באירופה | כיצד מתוך הקושי והעצב צומחת האמונה, היצירה והתקווה | וגם ביצוע לייב לשיר חדש ומרגש (דבר ראשון)
היום בתוכנית: הרב מאוהל התפילה בראיון מעצים על החטופים | תיעודים שהותרו לפרסום מלבנון | מה הסיכוי שהאסטרואיד YR4 יפגע בכדור הארץ ואיזו מדינה תושמד | האם עיר התורה הופכת לעיר הפשע ומי לא הסכים להתראיין בנושא? | וגם, האם חייבים לסמן מחירים? (חדשות היום)